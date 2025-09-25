Language
    फरीदाबाद से रवाना हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की स्पेशल ट्रेन, लोकल और सुपरफास्ट ट्रेनें हुईं लेट

    By Nibha Rajak Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 09:36 AM (IST)

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की स्पेशल ट्रेन फरीदाबाद रेलवे स्टेशन से रवाना हुई जिसके चलते वीवीआईपी मूवमेंट के कारण ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा। यात्रियों को प्लेटफार्म पर रोका गया और सुरक्षा जांच की गई जिससे मथुरा से गाजियाबाद जाने वाली लोकल ट्रेन सहित कई ट्रेनें देरी से चलीं। ड्यूटी पर जाने वाले यात्रियों को परेशानी हुई।

    फरीदाबाद स्टेशन से गुजरी राष्ट्रपति की स्पेशल ट्रेन। फोटो- जागरण

    निभा रजक, फरीदाबाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की स्पेशल ट्रेन फरीदाबाद रेलवे स्टेशन से गुजरी। इस दौरान स्टेशन और फुटओवर ब्रिज पर आरपीएफ तथा जीआरपी मौजूद रही। प्लेटफार्म नंबर दो पर यात्रियों को रोक दिया गया था।

    सुरक्षा के मद्देनजर स्टेशन पर रुके यात्रियों के सामना की भी जांच की गई। प्लेटफार्म तीन से तीन से ट्रेन निकली, यहां पुलिस मौजूद रही। डॉग स्क्वायड भी स्टेशन पर रहे।

    मूवमेंट के कारण प्लेटफॉर्म एक खड़ी रही लोकल ट्रेन।

    बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज ट्रेन से यूपी के मथुरा और वृंदावन धाम में दर्शन करने जा रही हैं। राष्ट्रपति की स्पेशल ट्रेन से फरीदाबाद-पलवल होते हुए वृंदावन पहुंचेंगी।

    वीवीआईपी मूवमेंट के कारण ट्रेनों के परिचालन पर असर हुआ। मथुरा से गाजियाबाद जाने वाली लोकल ट्रेन सुबह 7:30 बजे से करीब 8:50 बजे तक फरीदाबाद स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर रही। 8:55 पर यह फरीदाबाद से रवाना हुई।

    45 मिनट देरी से स्टेशन पहुंची लोकल ट्रेन

    इसके बाद वाली लोकल ट्रेन भी निर्धारित समय से 45 मिनट की देरी से स्टेशन पर पहुंची। सुपरफास्ट ट्रेनों के परिचालन पर भी असर दिखाई दिया। इस दौरान यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। यात्रियों ने बताया कि सुबह ड्यूटी का समय है।

    दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद जाने वाले यात्री समय पर आफिस नहीं पहुंच सकें। अधिकांश यात्रियों ने ट्रेन से उतरकर मेट्रो से सफर करने को सही उचित समझा और फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन की ओर रवाना हो गए।