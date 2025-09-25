फरीदाबाद से रवाना हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की स्पेशल ट्रेन, लोकल और सुपरफास्ट ट्रेनें हुईं लेट

निभा रजक, फरीदाबाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की स्पेशल ट्रेन फरीदाबाद रेलवे स्टेशन से गुजरी। इस दौरान स्टेशन और फुटओवर ब्रिज पर आरपीएफ तथा जीआरपी मौजूद रही। प्लेटफार्म नंबर दो पर यात्रियों को रोक दिया गया था।

सुरक्षा के मद्देनजर स्टेशन पर रुके यात्रियों के सामना की भी जांच की गई। प्लेटफार्म तीन से तीन से ट्रेन निकली, यहां पुलिस मौजूद रही। डॉग स्क्वायड भी स्टेशन पर रहे।

मूवमेंट के कारण प्लेटफॉर्म एक खड़ी रही लोकल ट्रेन।



बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज ट्रेन से यूपी के मथुरा और वृंदावन धाम में दर्शन करने जा रही हैं। राष्ट्रपति की स्पेशल ट्रेन से फरीदाबाद-पलवल होते हुए वृंदावन पहुंचेंगी।

वीवीआईपी मूवमेंट के कारण ट्रेनों के परिचालन पर असर हुआ। मथुरा से गाजियाबाद जाने वाली लोकल ट्रेन सुबह 7:30 बजे से करीब 8:50 बजे तक फरीदाबाद स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर रही। 8:55 पर यह फरीदाबाद से रवाना हुई।