दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान चाचा-भतीजा यमुना में डूबे, मचा हड़कंप

फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र में दुर्गा विसर्जन के दौरान यमुना नदी में चाचा-भतीजा बह गए। इस्माइलपुर पुस्ता के पास हुई इस घटना में अजय नगर के आकाश और दिल्ली के संगम विहार निवासी शिव नारायण की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि विसर्जन के दौरान संतुलन बिगड़ने से वे तेज बहाव में बह गए। शनिवार को शवों का पोस्टमार्टम होगा।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में पल्ला थाना क्षेत्र के अंतर्गत इस्माइलपुर पुस्ता के पास मां दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन के दौरान यमुना नदी के बहाव में चाचा-भतीजा बह गए। पुलिस द्वारा सूचित करने पर एसडीआरएफ उनकी तलाश की और थोड़ी दूरी पर दोनों के शव बरामद कर लिए।

मृतकों में अजय नगर पार्ट दो निवासी आकाश और संगम विहार एफ दो दिल्ली निवासी उसका चाचा शिव नारायण हैं। पुलिस को घटना की सूचना व शिकायत शिव दुर्गा विहार लकड़पुर निवासी राजेंद्र ने दी थी। उसने बताया कि उनके रिश्तेदार शिव नारायण और आकाश बृहस्पतिवार को परिवार के साथ गाजे बाजे के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन करने यमुना पुश्ता के पास इस्माइलपुर गए थे। पांच लोग प्रतिमा को लेकर यमुना के अंदर विसर्जन करने चले गए। तभी आकाश और शिव नारायण का संतुलन बिगड़ गया और तेज बहाव में बह गए। बाकी लोग चिल्लाए लेकिन किसी को तैरना नहीं आता था, इसलिए कुछ नहीं कर पाए। इसकी सूचना पुलिस को दी गई।