फरीदाबाद में चल रहा सूरजकुंड दिवाली मेला, चार दिन में 20 हजार पर्यटकों ने किया मेले का दीदार
Surajkund Diwali Mela फरीदाबाद में हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा आयोजित सूरजकुंड दिवाली मेले का समापन कल होगा। इस मेले में हस्तनिर्मित वस्तुएं पारंपरिक परिधान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहे। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया ने महिला उद्यमियों द्वारा बनाए गए उत्पादों की सराहना की। मेले के नोडल अधिकारी ने बताया कि समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि होंगे।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। हरियाणा पर्यटन निगम की ओर से दूसरी बार लगाए गए सूरजकुंड दीवाली मेले (Surajkund Diwali Mela) में रविवार को लगभग 5500 पर्यटकों ने मेला देखा। इससे पहले तीन दिनों में 14500 पर्यटक मेला देखने आए।
दो अक्टूबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह ने छह दिवसीय मेले का उद्घाटन किया था। इस तरह चार दिनों में लगभग 20 हजार पर्यटकों ने मेले का दीदार किया। सूरजकुंड दीवाली मेले में कला-संस्कृति, परंपरा और स्वदेशी उत्पादों का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है।
वीआइपी गेट के आसपास कलाकार रंग जमा रहे हैं। कई उत्पादों के स्टाल पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। इनमें हस्तनिर्मित वस्तुएं, मिट्टी के दीये, आभूषण, पारंपरिक परिधान, गृह सज्जा सामग्री व स्वदेशी उत्पाद आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मुख्य चौपाल पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात करें तो कई लोक कलाकार हरियाणवी व अन्य पारंपरिक लोक गीतों पर दी मनमोहक प्रस्तुति दे रहे हैं।
भगवान श्रीकृष्ण-सुदामा नाटक की प्रस्तुति ने भी पर्यटकों को मंत्रमुग्ध किया। रविवार को राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फरीदाबाद, जागृति पब्लिक स्कूल सहित अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों ने अपनी प्रस्तुति से छाप छोड़ी।
बीन पार्टी सहित अन्य कलाकारों ने शानदार मनोहारी प्रस्तुतियां देकर पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया।कार्यक्रम में पर्यटन विभाग की प्रधान सचिव कला रामचंद्रन, निदेशक डा. शलीन तथा हरियाणा पर्यटन निगम की महाप्रबंधक ममता शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद थे।
महिला आयोग की चेयरपर्सन भी पहुंचीं मेले में
राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने मेले का दौरा किया। उन्होंने महिलाओं द्वारा निर्मित स्वदेशी उत्पादों की सराहना की। रेनू भाटिया ने मेले में सांस्कृतिक प्रस्तुति देने वाले विद्यार्थियों का उत्साहवर्द्धन किया।
विभिन्न स्वदेशी उत्पादों के स्टालों का अवलोकन करने के बाद रेनू भाटिया ने महिला और पुरुष हस्तशिल्पियों द्वारा बनाई गई कृतियों गृह सज्जा सामग्री, परिधान एवं खाद्य उत्पादों की सराहना की। रेनू भाटिया ने कहा कि ऐसे मेले न केवल आत्मनिर्भर बनने के अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि ग्रामीण और शहरी महिला उद्यमिता को एक समान मंच प्रदान करते हैं।
कल होगा मेले का समापन
हरियाणा पर्यटन निगम की ओर से चल रहे सूरजकुंड दीवाली मेले का समापन समारोह सात अक्टूबर सुबह 11 बजे किया जाएगा। मेले के नोडल अधिकारी हरविंद्र सिंह यादव ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय विद्युत एवं आवास तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पर्यटन डा. अरविंद शर्मा करेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।