Asia Cup 2025: पाकिस्तान पर जीत के बाद औद्योगिक नगरी में नाराजगी, चारों तरफ पसरा रहा सन्नाटा

एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को छह विकेट से हराया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 रन बनाए जिसके जवाब में भारतीय टीम ने 172 रनों का लक्ष्य सात गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद पर छक्का मारकर जीत का अहसास कराया। शहर में सामूहिक रूप से मैच देखने की कोई व्यवस्था नहीं थी लोगों ने घरों में ही मैच का आनंद लिया।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। एशिया कप में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान पर टीम इंडिया की छह विकेट से शानदार जीत पर हमेशा की तरह आतिशबाजी तो नहीं हुई, लेकिन छिटपुट आतिशबाजी जरूर हुई। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 20 ओवर में 171 रन बनाए और भारत को 172 रनों का लक्ष्य दिया।

भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने पारी की पहली ही गेंद पर शाहीन अफरीदी की गेंद पर छक्का जड़कर खेल प्रेमियों को जीत का अहसास कराया। शहर में लोगों के लिए बड़े स्क्रीन पर सामूहिक रूप से मैच देखने की कोई व्यवस्था नहीं थी, न ही होटलों और क्लबों में कोई विशेष आयोजन हुआ। रविवार का दिन होने के कारण खेल प्रेमियों ने घर पर ही टीवी पर मैच देखा। जब भारतीय टीम ने सात गेंद शेष रहते मैच जीत लिया, तो आसमान छिटपुट आतिशबाजी से भर गया।