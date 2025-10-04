'7 दिन में काम नहीं हुआ तो एक्शन लूंगा', MLA की एक फटकार और NH की सर्विस लेन पर काम शुरू

जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ से पलवल तक जाने वाली नेशनल हाइवे की सर्विस लेन पर बड़े-बड़े गड्ढों से लोग परेशान थे, लेकिन अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हीं गड्ढों को लेकर जब विधायक जी ने अल्टीमेटम दे डाला तो सभी संबंधित विभाग के अधिकारी एक्शन में आ गए।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर बल्लभगढ़ से पलवल की तरफ जाने वाली सर्विस लेन पर होने वाले जलभराव के कारण बने गहरे-गहरे गड्ढों को लेकर शुक्रवार को अर्थमूवर से खोदाई का काम शुरू कर दिया।

यहां पर एनएचएआई इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाएगा, ताकि लोगों को आवागमन में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

दैनिक जागरण की खबर का हुआ असर

दैनिक जागरण ने 25 सितंबर को सीकरी में राजमार्ग पर जलभराव से निकलना मुश्किल, जिम्मेदार मौन शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी।

इस खबर पर संज्ञान लेते हुए पूर्व मंत्री एवं विधायक मूलचंद शर्मा ने 29 सितंबर को उपमंडलीय कार्यालय परिसर में अधिकारियों की बैठक ली थी। इस बैठक में एनएचएआई, पंचायती राज, पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया था।

बैठक के दौरान एसडीएम मयंक भारद्वाज मौजूद थे। इस बैठक में विधायक शर्मा ने पंचायत विभाग के अधिकारियों को जोहड़ के पानी निकासी के लिए डाली गई पाइप लाइन को दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। पानी निकासी कराना पंचायत विभाग को सौंपा था।