फरीदाबाद के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी, राजकीय विद्यालय को मिलेगा नया भवन

फरीदाबाद के सराय स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को जल्द ही नया भवन मिलेगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से 1.66 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। मुख्यमंत्री ने सात करोड़ रुपये की लागत से तीन मंजिला भवन की घोषणा की थी। भूमि की कमी के कारण निर्माण रुका हुआ था। अब एचएसवीपी की जमीन पर नया भवन बनेगा जिसमें आधुनिक सुविधाएं होंगी।

निभा रजक, फरीदाबाद। सराय स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को जल्द ही नया भवन मिलेगा। निर्माण कार्य, जो रुका हुआ था, अब शुरू हो गया है। स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भूमि का निरीक्षण कर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट सौंप दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शिक्षा विभाग ने अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से लगभग 1.66 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया है। उम्मीद है कि नए भवन का निर्माण जल्द ही शुरू हो जाएगा। सराय स्थित राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक लगभग 5,000 विद्यार्थी हैं। वर्तमान में विद्यालय में कई कमरों और अन्य सुविधाओं का अभाव है, जिससे शिक्षकों के लिए कक्षाएं संचालित करना मुश्किल हो रहा है। 27 मार्च, 2022 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लगभग सात करोड़ रुपये की लागत से विद्यालय के लिए एक नए तीन मंजिला भवन के निर्माण की घोषणा की थी।

हालांकि, मौजूदा विद्यालय के पास नए भवन के निर्माण के लिए पर्याप्त भूमि नहीं थी। परिणामस्वरूप, विभाग के अधिकारियों ने भूमि की तलाश शुरू कर दी। स्कूल से लगभग 800 मीटर दूर, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) के पास लगभग 1.66 एकड़ ज़मीन है।

शुरुआत में इसे लगभग ₹11.88 करोड़ (लगभग 1.88 करोड़ डॉलर) में खरीदा जाना था, और इसके लिए बजट भी विभाग के वित्त विभाग को भेज दिया गया था। हालाँकि, बजट जारी न होने के कारण ज़मीन नहीं खरीदी जा सकी और पिछले चार सालों से निर्माण कार्य रुका हुआ है।

जमीन के बदले HSVP को दी जाएगी नए स्कूल भवन का निर्माण HSVP की 1.66 एकड़ ज़मीन पर होगा। शिक्षा विभाग, जिस 1.2 एकड़ ज़मीन पर वर्तमान में स्कूल चल रहा है, उसे HSVP को सौंप देगा। HSVP ने हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के अधिकारियों को एक प्रस्ताव भेजा है।

बजट स्वीकृत होने और अन्य कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद, HSVP नए भवन का निर्माण शुरू करेगा। 24 सितंबर को जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. अंशु सिंगला, उप जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. मनोज मित्तल और हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यकारी अभियंता (चंडीगढ़) गौरव सहित अन्य अधिकारियों ने दोनों स्थलों का निरीक्षण किया।

स्कूल में उपलब्ध होंगी ये सुविधाएं नया चार मंजिला भवन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित, छात्रों के लिए एक सुरक्षित, स्वागत योग्य और अनुकूल शिक्षण वातावरण प्रदान करेगा। इसमें एक पुस्तकालय, कंप्यूटर, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान प्रयोगशालाएँ और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।

स्कूल का डिज़ाइन एक वास्तुकार की मदद से तैयार किया जा रहा है। इससे छात्रों को पारंपरिक शिक्षा के साथ-साथ डिजिटल शिक्षा और व्यावहारिक विज्ञान सीखने के अवसर मिलेंगे। खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक मैदान विकसित किया जाएगा। स्कूल में पार्किंग की सुविधा भी होगी।