फरीदाबाद में सड़क निर्माण कार्यों का शुभारंभ, ग्रामीणों को मिलेगी राहत

फरीदाबाद के अटाली तिगांव घरोरा और मोहना में सड़क निर्माण का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने नारियल फोड़कर कार्यों की शुरुआत की। इन सड़कों का निर्माण लगभग 10.64 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। गुर्जर ने कहा कि भाजपा सरकार विकास कार्यों को प्राथमिकता दे रही है जिससे वाहन चालकों को राहत मिलेगी।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। रविवार को अटाली, तिगांव, घरोरा और मोहना में सड़क निर्माण कार्य के साथ-साथ अटाली गांव में नाले के निर्माण कार्य का औपचारिक उद्घाटन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने गांव के बुजुर्गों के साथ पारंपरिक तरीके से नारियल फोड़कर कार्य की शुरुआत की।

गौरतलब है कि रविवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश पर सभी क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया। इन सड़कों का निर्माण लगभग ₹10.64 करोड़ (लगभग 106.4 मिलियन डॉलर) की लागत से किया जाएगा। इनमें बल्लभगढ़-तिगांव-मंझावली सड़क की मरम्मत के लिए ₹48.3 करोड़ (लगभग 1.83 करोड़ डॉलर), मोहना से मोहना पुल तक सड़क के लिए ₹28 मिलियन (लगभग 1.8 मिलियन डॉलर), मोठूका से अटाली तक सड़क की मरम्मत के लिए ₹11.5 करोड़ (लगभग 1.46 करोड़ डॉलर) और अटाली गाँव में नाले के निर्माण के लिए ₹40 लाख (लगभग 1.4 मिलियन डॉलर) शामिल हैं।