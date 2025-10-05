Language
    फरीदाबाद के किसानों को यमुना पार करना हो जाएगा आसान, इन दो जगहों पर बनेंगे पंटून पुल

    By Parveen Kaushik Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 07:01 PM (IST)

    फरीदाबाद में यमुना नदी का जलस्तर कम होने से किसानों ने राहत की सांस ली है। 15 अक्टूबर तक दो स्थानों पर पंटून पुल बनाने की तैयारी है जिससे हजारों किसानों को फसल की देखभाल के लिए नदी पार करने में आसानी होगी। लोक निर्माण विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य मंत्री राजेश नागर ने इस पंटून पुल को मंजूरी दे दी थी।

    फरीदाबाद में यमुना नदी का जलस्तर कम होने से किसानों ने राहत की सांस ली है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। यमुना नदी का जलस्तर कम होने से नदी अपनी प्राकृतिक सीमा में बह रही है। तटवर्ती गांवों के निवासियों ने राहत की सांस ली है। अब नदी पर पंटून पुल बनाए जाएंगे, जिससे हजारों किसान अपनी फसलों की देखभाल के लिए नदी पार कर सकेंगे। दावा किया जा रहा है कि 15 अक्टूबर तक दो स्थानों पर पंटून पुल बना दिए जाएंगे।

    \लोक निर्माण विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यमुना नदी भस्कौला-महावतपुर गांव से होकर बहती है, जहां पिछले साल पंटून पुल बनाया गया था। ग्रामीणों के पास नदी के किनारे करीब 2500 एकड़ जमीन है। बुवाई व अन्य कार्यों के लिए ग्रामीणों को रोजाना नाव से नदी पार करनी पड़ती थी। पंटून पुल बनने के बाद नदी पार करने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं।

    फसल कटाई के सीजन में ट्रैक्टरों को कालिंदी कुंज होते हुए करीब 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, जिसमें करीब ढाई घंटे लगते थे। यह समय लेने वाला और महंगा दोनों था। कई वर्षों से ग्रामीण एक पंटून पुल की मांग कर रहे थे। राज्य मंत्री राजेश नागर ने इस पंटून पुल को मंजूरी दे दी थी। अब इसके पुनः स्थापित होने से ग्रामीणों को राहत मिलेगी।

    शाहजहांपुर में भी यह स्थापित किया जाएगा

    शाहजहाँपुर गाँव के पास भी एक पंटून पुल बनाया जाएगा। शाहजहाँपुर, अरुआ, साहूपुरा और चांदपुर के किसानों की यमुना पार उत्तर प्रदेश की ओर ज़मीन है। पुल हटाए जाने के बाद, किसानों को यमुना पार करने में कठिनाई हो रही थी।

    पुल 15 जून तक बने रहेंगे

    जिले में यमुना नदी पर हर साल पंटून पुल बनाए जाते हैं। ये पुल हर साल 15 अक्टूबर के बाद बनाए जाते हैं। इसके बाद किसानों को अपने खेतों से खरीफ की धान की फ़सल ले जाकर रबी की फ़सल बोनी होती है। ऐसे में, किसान लंबी दूरी तय करने से बचने के लिए पंटून पुलों का इस्तेमाल करते हैं।

    ये पुल हर साल 15 जून के बाद हटा दिए जाते हैं क्योंकि इस दौरान हरियाणा में यमुना के किनारे के ज़िलों में बारिश के कारण जल स्तर बढ़ने लगता है। कभी-कभी ओखला बैराज से पानी छोड़ा जाता है। ऐसी स्थिति में, पंटून पुल के कैप्सूल के बह जाने का खतरा रहता है। इन कैप्सूल को बहने से बचाने के लिए, पुलों को हटा दिया जाता है।

    पंटून पुल लगाने की तैयारी चल रही है। ठेकेदार से संपर्क किया गया है। पहले हम यह जाँच करेंगे कि नदी में पानी ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा है, तो हमें कुछ दिन इंतज़ार करना होगा।

    - प्रकाश लाल, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग