    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के वृंदावन दौरे को लेकर एडवाइजरी जारी, फरीदाबाद में ये मार्ग दिन में दो बार होंगे बंद

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 04:33 PM (IST)

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के वृंदावन दौरे के चलते फरीदाबाद में हाईवे पर एनआईटी से कनेक्टिविटी वाले अंडरपास और फ्लाईओवर पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर जानकारी दी है कि बृहस्पतिवार सुबह आठ से नौ बजे और दोपहर 12 से एक बजे तक आवागमन बंद रहेगा। इस दौरान जाम लगने की आशंका है इसलिए लोगों को एनआईटी क्षेत्र की तरफ आने-जाने से बचने की सलाह दी गई।

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु बृहस्पतिवार को विशेष ट्रेन से वृंदावन जाएंगी।

    प्रवीण कौशिक, फरीदाबाद। अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू गुरुवार सुबह विशेष ट्रेन से वृंदावन जाएंगी और उसी दिन दोपहर में दिल्ली लौट आएंगी। सुरक्षा कारणों से इस दौरान हाईवे को एनआईटी से जोड़ने वाले सभी अंडरपास और फ्लाईओवर यातायात के लिए बंद रहेंगे।

    ट्रैफिक पुलिस ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है। गुरुवार सुबह 8 बजे से 9 बजे तक और दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक यातायात बंद रहेगा। यानी इस दौरान अंडरपास और फ्लाईओवर सुनसान रहेंगे। किसी भी वाहन या पैदल यात्री को गुजरने की अनुमति नहीं होगी। जैसे ही ट्रेन फरीदाबाद में प्रवेश करने वाली होगी, यातायात रोक दिया जाएगा।

    सभी वाहनों को हाईवे चौराहों और एनआईटी चौराहों पर रोक दिया जाएगा। वाहन चालकों को एक घंटे तक इंतजार करना होगा। इस दौरान बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम होने की संभावना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुरुवार कार्य दिवस है, और सुबह 8 बजे से 9 बजे का समय पीक टाइम होता है, जब ड्यूटी पर लोग चले जाते हैं। एक बार में एक घंटे के लिए यातायात रोका जाएगा, लेकिन इसे बहाल करने में एक घंटे का प्रयास लगेगा।

    यातायात पुलिस थाना प्रभारी अनुज कुमार के अनुसार, जनता से आग्रह है कि इस दौरान राजमार्ग के माध्यम से एनआईटी क्षेत्र में आने-जाने से बचें। यदि यात्रा कर रहे हैं, तो कृपया इस समय से पहले या बाद में यात्रा करें। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को सुबह 8 बजे से पहले राजमार्ग के माध्यम से एनआईटी आना-जाना चाहिए। दोपहर में भी यातायात जाम से बचने के लिए ऐसा ही करें।

    विकल्प मार्ग

    • दिल्ली-मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग के मुख्य मार्ग पर यातायात जारी रहेगा। वाहन चालक इसका उपयोग कर सकते हैं।
    • वाहन चालक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का भी उपयोग कर सकते हैं।
    • सूरजकुंड रोड भी खुला रहेगा।

    यातायात पुलिस ने मंगलवार को राष्ट्रपति की रेल यात्रा के लिए सुबह और दोपहर में रिहर्सल की, जिसके परिणामस्वरूप काफी यातायात जाम हो गया। यह रिहर्सल केवल 10 से 15 मिनट तक चली। इसलिए, यदि वाहनों को एक घंटे के लिए किसी चौराहे पर रोका जाता है, तो कई किलोमीटर तक यातायात जाम होने की संभावना है।

    गुरुवार को एनआईटी स्थित नीलम सिनेमा चौक के साथ-साथ अजरौंदा, बाटा और बल्लभगढ़ चौराहों पर सबसे लंबा जाम लगने की संभावना है। वाहन चालकों को रूट डायवर्जन की जानकारी देने के लिए यहां अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। चौराहों पर यातायात को रोकने के लिए हाईवे और एनआईटी क्षेत्र में कई जगहों पर बैरिकेड्स भी लगाए जाएंगे।

    कौन से अंडरपास बंद रहेंगे?

    • एनएचपीसी, मेवला, ओल्ड फरीदाबाद रेलवे और जाजरू अंडरपास के दोनों ओर यातायात बंद रहेगा।
    • रेलवे फ्लाईओवर बंद रहेंगे।
    • बड़खल, नीलम, बाटा और बल्लभगढ़ रेलवे पुल, मुजेसर रेलवे क्रॉसिंग, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पुल और प्याला पुल दोनों ओर बंद रहेंगे।