Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फरीदाबाद में प्रोफेसर की कैंसर पीड़ित पत्नी से 16 लाख की ठगी, शातिरों ने खाते में 3 करोड़ बताकर ट्रांसफर कराए रुपये

    By Parveen Kaushik Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 01:44 PM (IST)

    यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की पत्नी को साइबर ठगों ने तीन करोड़ रुपये खाते में होने का झांसा देकर 16 लाख रुपये ठग लिए। आरोपियों ने वेरिफिकेशन के नाम पर पैसे ट्रांसफर कराए और बाद में गायब हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर थाना बल्लभगढ़ और एनआईटी में भी धोखाधड़ी के अन्य मामले दर्ज किए गए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की कैंसर पीड़ित पत्नी के साथ धोखाधड़ी हुई है।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। यूनिवर्सिटी के प्राेफेसर की कैंसर पीड़ित पत्नी को ठगों ने फोन कर उनके खाते में तीन करोड़ रुपये बताए। जांच के नाम पर 16 लाख रुपये ट्रांसफर कराकर ठगी कर ली। साइबर थाना सेंट्रल में सराय थाने के अंतर्गत रहने वाले एक व्यक्ति ने दी शिकायत में बताया कि वह एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उनकी पत्नी कैंसर पीड़ित है, वह घर पर ही रहती है। 23 सितंबर 2025 को पत्नी के मोबाइल पर एक अनजान शख्स की वाट्सएप वीडियो कॉल आई। वीडियो कॉल पर कॉल करने वाले ने एक व्यक्ति को दिखाकर पूछा कि क्या आप इसे जानते हो। पत्नी ने मना कर दिया। इसके बाद उसने अपना नाम अजय बंसल बताकर पत्नी को वीडियो में दिखाए गए व्यक्ति को जांच अधिकारी बताया। उसने कैनरा बैंक

    के एटीएम कार्ड की फोटो भेजी जिस पर पत्नी का नाम लिखा हुआ था। कहा कि इस व्यक्ति के पास आपका कैनरा बैंक का एटीएम कार्ड मिला है। जिसमें तीन करोड़ रुपये हैं। एटीएम कार्ड को देखकर पत्नी ने मना कर दिया।

    उसके पश्चात उस शख्स ने कहा कि आपकी वेरिफिकेशन करनी है कि आपके पास कितने रुपये हैं और किस-किस बैंक में हैं। उसने अपनी 16 लाख रुपये की एफडी के बारे में उस शख्स को बता दिया। इस बीच कॉल में एक और निखिल नाम से युवक शामिल हो गया।

    आरोपितों ने कहा कि आपको पैसा ट्रांसफर करना होगा, दो दिन बाद पूरी जांच के बाद यह पैसा वापस कर दिया जाएगा। यह भी कहा कि जब तक आपका क्लीरेंस सर्टिफिकेट नहीं आ जाता, तब तक आप किसी को मत बताना। उसकी पत्नी ने अजय बंसल के बताए अनुसार अपनी एफडी से पैसे बैंक में जाकर आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर कर दिए।

    जब पैसे वापस नहीं आए तो पत्नी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने तुरंत आनलाइन साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा साइबर थाना बल्लभगढ़ में सोतई गांव निवासी एक व्यक्ति ने दी शिकायत में बताया कि उनके खाते से किसी ने 26 सितंबर को 2.98 लाख रुपये निकाल लिए।

    साइबर थाना बल्लभगढ़ में सेक्टर-आठ निवासी एक व्यक्ति ने दी अपनी शिकायत में बताया कि अनजान व्यक्ति ने 11 सितंबर को कस्टमर केयर का अधिकारी बनकर उससे एक लाख 12 हजार की ठगी कर ली।

    वहीं साइबर थाना सेंट्रल में ओल्ड फरीदाबाद में रहने वाली एक युवती ने दी शिकायत में बताया कि 22 अगस्त को उनके पास अनजान शख्स ने फोन किया। शेयर मार्केट में निवेश करने पर मुनाफा कराने का झांसा दिया।

    लालच में आकर 2.24 लाख रुपये ठगों के खाते में ट्रांसफर कर दिए। बाद में ठगी का अहसास हुआ।इसी तरह साइबर थाना एनआइटी में भी एनआइटी निवासी एक व्यक्ति ने मामला दर्ज कराया। उससे भी शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 1.17 लाख की ठगी कर ली।