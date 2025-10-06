Language
    ट्रेन की चपेट में आने से दो लोगों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम और इलाकों में छाया मातम

    By Nibha Rajak Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 04:06 PM (IST)

    फरीदाबाद में दो अलग-अलग घटनाओं में ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग और एक युवक की मौत हो गई। पहली घटना में एक 25-30 वर्षीय युवक सराय रेलवे फाटक के पास ट्रेन से टकरा गया जिससे आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। दूसरी घटना में बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन के पास एक 55-60 वर्षीय बुजुर्ग की दुर्घटना में मौत हो गई।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में दो अलग-अलग स्थानों पर ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग और युवक की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची राजकीय रेलवे पुलिस ने शव को जिला नागरिक बादशाह खान अस्पताल में पहचान के लिए रखवा दिया है। स्वजन के आने के बाद शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

    जांच अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि दोपहर के समय करीब 25-30 वर्षीय युवक सराय रेलवे फाटक के समीप गोल्डन टेंपल एक्सप्रेस की चपेट में आ गया। शुरुआती जांच में आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। मृतक के पास से कोई मोबाइल फोन या फिर दस्तावेज नहीं मिले हैं, लोगों से भी पूछताछ की गई। लेकिन पहचान नहीं हो सकी है।

    वहीं दूसरी घटना बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन से असावटी की तरफ हुई। बल्लभगढ़ जीआरपी चौकी प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि रविवार को रेलवेे ट्रैक पर ट्रेक पर हादसे की सूचना मिली। मृतक की उम्र करीब 55-60 वर्ष है। प्राथमिक जांच में मामला दुर्घटना का लग रहा है।

    मृतक के पास से कोई दस्तावेज नहीं मिला है, जिससे उसकी पहचान हो सके। स्वजन के मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी।