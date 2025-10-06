Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Faridabad News: जूतों की दुकान पर दो कर्मियों में झगड़ा, मारपीट के कारण एक शख्स सीढ़ियों से गिरा; मौत

    By deepak pandey Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 12:24 AM (IST)

    फरीदाबाद के एनआईटी एक मार्केट में एक दुखद घटना घटी। जूतों की दुकान में काम करने वाले केवल किशन की सहकर्मी के साथ झगड़े में मौत हो गई। माल उतारते समय हुए विवाद में किशन ने प्रशांत पर जूते का डिब्बा फेंका जिसके बाद मारपीट हुई और किशन सीढ़ियों से गिर गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    जूतों की दुकान पर दो कर्मियों में झगड़ा, एक की मौत

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। एनआइटी एक मार्केट में जूतों की दुकान पर काम करने वाले एक युवक की अपने साथी कर्मचारी के साथ हुए झगड़े में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि साथी कर्मचारी ने मृतक को एक मुक्का मारा। जिससे वह सीढ़ियों से गिर गया। इस दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के शवगृह भिजवा दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एनआइटी दो में रहने वाला केवल किशन एनआइटी एक मार्केट में जूतों की दुकान में काम करता था। केवल किशन की उम्र करीब 55 साल थी। रविवार रात को दुकान पर प्रशांत अपने साथी के साथ बेसमेट में बने गोदाम में माल उतारने का काम कर रहा था।

    इस दौरान केवल किशन ने प्रशांत के ऊपर जूते का डिब्बा फेंककर मारा। जो जाकर प्रशांत के मुंह पर लगा। जिसके बाद प्रशांत का केवल किशन के साथ झगड़ा हो गया। इसी मारपीट के दौरान केवल किशन सीढ़ियों से नीचे बेसमेंट में गिर गया। जिससे उसकी मौत हो गई। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। घटना के बाद प्रशांत मौके से फरार हो गया।

    पुलिस ने शव काे पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल भिजवा दिया। मामले में जांच अधिकारी कुलवीर ने बताया कि झगड़े के दौरान केवल किशन सीढ़ियों से गिर गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही स्पष्ट हो पाएगा कि केवल किशन की मौत का क्या कारण रहा।