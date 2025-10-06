Faridabad News: जूतों की दुकान पर दो कर्मियों में झगड़ा, मारपीट के कारण एक शख्स सीढ़ियों से गिरा; मौत

फरीदाबाद के एनआईटी एक मार्केट में एक दुखद घटना घटी। जूतों की दुकान में काम करने वाले केवल किशन की सहकर्मी के साथ झगड़े में मौत हो गई। माल उतारते समय हुए विवाद में किशन ने प्रशांत पर जूते का डिब्बा फेंका जिसके बाद मारपीट हुई और किशन सीढ़ियों से गिर गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। एनआइटी एक मार्केट में जूतों की दुकान पर काम करने वाले एक युवक की अपने साथी कर्मचारी के साथ हुए झगड़े में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि साथी कर्मचारी ने मृतक को एक मुक्का मारा। जिससे वह सीढ़ियों से गिर गया। इस दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के शवगृह भिजवा दिया।

एनआइटी दो में रहने वाला केवल किशन एनआइटी एक मार्केट में जूतों की दुकान में काम करता था। केवल किशन की उम्र करीब 55 साल थी। रविवार रात को दुकान पर प्रशांत अपने साथी के साथ बेसमेट में बने गोदाम में माल उतारने का काम कर रहा था।

इस दौरान केवल किशन ने प्रशांत के ऊपर जूते का डिब्बा फेंककर मारा। जो जाकर प्रशांत के मुंह पर लगा। जिसके बाद प्रशांत का केवल किशन के साथ झगड़ा हो गया। इसी मारपीट के दौरान केवल किशन सीढ़ियों से नीचे बेसमेंट में गिर गया। जिससे उसकी मौत हो गई। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। घटना के बाद प्रशांत मौके से फरार हो गया।