फरीदाबाद में सरिया वाली सड़क का कब होगा निर्माण? जनता परेशान

फरीदाबाद के एनआईटी क्षेत्र में सरिया वाली सड़क पिछले 5 सालों से परेशानी का कारण बनी हुई है। दो बार उद्घाटन होने के बाद भी सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है जिससे निवासियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात में सड़क जाम हो जाती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 6 स्थित सरिया वाली सड़क को लेकर पिछले पांच साल से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क निर्माण का दो बार उद्घाटन हो चुका है, फिर भी काम शुरू नहीं हुआ है।

बरसात के मौसम में यह सड़क पूरी तरह से जाम हो जाती है। इस सड़क पर दो स्कूल हैं और दोनों तरफ करीब 80 दुकानें हैं। पर्वतीय कॉलोनी और जवाहर कॉलोनी से सोहना रोड जाने वाले लोग भी इसी सड़क का इस्तेमाल करते हैं।

इस सड़क से करीब 50 गलियां जुड़ी हैं, और अब इन गलियों के निवासियों को चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। इस सड़क पर करीब पांच साल से पानी निकासी की समस्या बनी हुई है। परेशान निवासियों का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री या कोई वरिष्ठ मंत्री इस सड़क से गुजरें, तो काम तुरंत पूरा हो जाएगा। लेकिन आम लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है।

निर्माण कार्य का दो बार हो चुका है उद्घाटन नाली और सड़क निर्माण कार्य का दो बार उद्घाटन हो चुका है। पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले सड़क निर्माण परियोजना का उद्घाटन किया था। उस समय निगम ने कहा था कि सड़क बनने से पहले सीवर लाइन बिछाई जाएगी।

सीवर लाइनों के लिए अलग से टेंडर जारी किया जाएगा। इससे काम रुक गया। फिर निगम ने पानी निकासी के लिए दोनों तरफ नालियाँ बनाने का फैसला किया और उसके बाद सड़क का काम शुरू होगा। विधायक सतीश फागना ने तीन महीने पहले नाले निर्माण का उद्घाटन किया था, लेकिन इस बार भी काम शुरू नहीं हो पाया।