छात्रों के लिए खुशखबरी, शिक्षा विभाग ने 1.66 एकड़ जमीन पर लिया कब्जा; जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य

फरीदाबाद के सराय स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को नया भवन मिलेगा। शिक्षा विभाग ने 1.66 एकड़ जमीन का कब्जा लिया है। मुख्यमंत्री ने 2022 में भवन की घोषणा की थी लेकिन जमीन की कमी के कारण निर्माण अटका हुआ था। अब एचएसवीपी को जमीन सौंपने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। नए भवन में आधुनिक सुविधाएं लाइब्रेरी और खेल के मैदान होंगे।

निभा रजक, फरीदाबाद। फरीदाबाद में सराय स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को अब नया भवन जल्द मिलेगा। भवन निर्माण को लेकर जो प्रक्रिया रुकी हुई थी, वह अब शुरू हो गई है। स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से जमीन का निरीक्षण कर उच्च अधिकारियों को भेजी गई थी। अब शिक्षा विभाग ने करीब 1.66 एकड़ जमीन पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से कब्जा ले लिया है। आशा की जा रही है कि जल्द नए भवन का निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। सराय स्थित राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पहली से 12वीं कक्षा के करीब 5000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। स्कूल में वर्तमान में कमरों की संख्या सहित अन्य सुविधाओं का अभाव है, जिससे कक्षाएं आयोजित करने में अध्यापकों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है।

तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्कूल के लिए 27 मार्च 2022 को करीब सात करोड़ की लागत से तीन मंजिला नया भवन बनाने की घोषणा की थी। लेकिन पहले से संचालित हो रहे स्कूल के पास इतनी भूमि नहीं थी कि नया भवन बनाया जा सके। इसके बाद विभागीय अधिकारी जमीन तलाशने लगे।

स्कूल से करीब 800 मीटर दूर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की लगभग 1.66 एकड़ जमीन है। पहले इसे करीब 11.88 करोड़ में खरीदा जाना था, इसका बजट भी विभाग के फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज दिया गया था। लेकिन बजट जारी नहीं होने के कारण जमीन नहीं खरीदी गई और बीते चार वर्षों से निर्माण कार्य अटका था।

जमीन के बदले एचएसवीपी को दी जाएगी जमीन एचएसवीपी की 1.66 एकड़ जमीन पर स्कूल के नए भवन का निर्माण होगा। जहां वर्तमान में स्कूल संचालित हो रहा है वह 1.2 एकड़ जमीन शिक्षा विभाग एचएसवीपी को हैंडओवर करेगा। एचएसवीपी की ओर से हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के अधिकारियों को भेजा गया है। बजट पास होने तथा अन्य कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद एचएसवीपी की ओर से नए भवन का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

24 सितंबर को जिला शिक्षा अधिकारी डा. अंशु सिंगला, उप जिला शिक्षा अधिकारी डा. मनोज मित्तल और हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यकारी अभियंता (चंडीगढ़) के गौरव सहित अन्य अधिकारियों ने दोनों जगहों का निरीक्षण किया था। स्कूल में मिलेंगी यह सुविधाएं चार मंजिला नए भवन में विद्यार्थियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त, सुरक्षित और अनुकूल शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। लाइब्रेरी, कंप्यूटर, केमिस्ट्री और बायोलाजी लैब सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आर्किटेक्ट की मदद से स्कूल का डिजाइन तैयार कराया जा रहा है।