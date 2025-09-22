Language
    Faridabad Crime: खाली प्लॉट में मिला युवक का शव, 10 दिन से था गायब; जांच में जुटी पुलिस

    By deepak pandey Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 06:54 AM (IST)

    फरीदाबाद के धौज थाना क्षेत्र में एक युवक का शव एक खाली प्लाट में मिला। वह 10 दिन से लापता था और पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज की थी। मृतक के पास नशीले इंजेक्शन मिले हैं। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और जांच की मांग की है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

    खाली प्लॉट में मिला युवक का शव, 10 दिन से था गायब।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। धौज थाना क्षेत्र में स्थित खाली प्लाट में युवक का शव मिला। मृतक 10 दिन से घर से लापता था। पुलिस ने 14 सितंबर को युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज की थी। मृतक के पास से नशीले इंजेक्शन भी पाए गए। मृतक का ढाई माह का बेटा है। करीब दो माह साल पहले युवक की शादी हुई थी। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता लग पाएगा। क्योंकि शव गर्मी की वजह से पूरी तरह से गल चुका है।

    धौज के बहराम पट्टी में रहने वाले इरशाद ने बताया कि उनका भाई इरफान 10 सितंबर को गांव के युवक के साथ ड्यूटी पर गया था। इरफान सरूरपुर में कप बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था। इसके बाद से वह वापस नहीं लौटा। परिवार वालों ने इरफान की काफी तलाश की। लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं मिली।

    वहीं जिस युवक के साथ इरफान काम पर गया था। उसने स्वजन को बताया कि वह रास्ते में ही उतर गया था। गांव के बच्चों ने शनिवार शाम को पतंग लूटने के दौरान देखा कि खाली प्लाट में शव पड़ा हुआ है। इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची।

    आसपास खोजबीन की गई तो कपड़ों के आधार पर शव की पहचान गांव में ही रहने वाले इरफान के रूप में हुई। धौज थाना प्रभारी के अनुसार युवक के पास नशे के इंजेक्शन भी बरामद हुए है। ऐसे में अंदेशा है कि नशे की ओवरडोज के कारण इरफान की मौत हुई है। मृतक के भाई इरशाद ने मौत की जांच की मांग की है। उसके अनुसार भाई नशे का आदी जरूर था लेकिन वह समय से घर आ जाता था। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी।