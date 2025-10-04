फरीदाबाद में फुटओवर ब्रिज से कूदकर युवक ने की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस
फरीदाबाद के बाटा चौक मेट्रो स्टेशन के पास एक युवक ने फुटओवर ब्रिज से कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान कृष्णा कॉलोनी के रोहित के रूप में हुई है जो नशे का आदी था। पुलिस के अनुसार वह नशे की हालत में था जब उसने यह कदम उठाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिवार को सौंप दिया है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। बाटा चौक मेट्रो स्टेशन के पास फुटओवर ब्रिज से सर्विस लेन पर कूदकर युवक ने आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार युवक छलांग लगाते समय नशे की हालात में था। मृतक का शनिवार को पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंप दिया गया।
मृतक की पहचान कृष्णा कालोनी में रहने वाले रोहित के रूप में हुई है। वह अपने परिवार के साथ रहता था। लेकिन नशे की लत के चलते कई बार घर नहीं आता था।
सेंट्रल थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि उनको शुक्रवार रात 10 बजे के करीब फुटओवर ब्रिज से युवक के कूदने की सूचना मिली थी। सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंचे। फुट ओवरब्रिज से कूदने के बाद ही मौके पर रोहित की मौत हो गई थी। उसके शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंप दिया गया हैं।
