बल्लभगढ़ से इस गांव के लिए शुरू हुई सिटी बस, ग्रामीणों को मिलेगी राहत

फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण ने बल्लभगढ़ से खेड़ी कलां गांव तक सिटी बस सेवा शुरू की है जिससे ग्रामीणों और ग्रेटर फरीदाबाद की सोसायटियों को लाभ होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के प्रयासों से शुरू हुई यह बस सेवा बल्लभगढ़ से खेड़ी कलां के बीच कई महत्वपूर्ण स्थानों से होकर गुजरेगी। ग्रामीणों ने बस सेवा का स्वागत किया है।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण ने बल्लभगढ़ से खेड़ी कलां गांव तक सिटी बस सेवा शुरू की है। यह बस ग्रेटर फरीदाबाद की विभिन्न सोसायटियों को भी जोड़ेगी, जिससे हजारों परिवारों को राहत मिलेगी। ग्रामीणों ने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से इसकी मांग की थी।

मंत्री ने प्राधिकरण के अधिकारियों से बात की और अब यह सेवा शुरू हो गई है। मंगलवार सुबह आठ बजे गांव से बल्लभगढ़ के लिए बस रवाना हुई। यह जाट चौक (सेक्टर 84, 85, 88, 89), अमोलिक चौक (सेक्टर 85, 86, 87, 88), एसआरएस, ओजोन, शिव साईं सोसायटी, सेक्टर 17 पुल, सेक्टर 18, पुरानी सब्जी मंडी चौक, दौलताबाद सेक्टर 16ए, सेक्टर 19, ओल्ड फरीदाबाद, नीलम ब्रिज, बाटा ब्रिज और वाईएमसीए होते हुए बल्लभगढ़ बस स्टैंड पहुंचेगी।

यह बस रोजाना सुबह साढ़े छह बजे बल्लभगढ़ से खेड़ी कलां गांव के लिए रवाना होगी। इस प्रकार, बल्लभगढ़ बस स्टैंड से शाम 5 बजे खेड़ी कलां के लिए और शाम 6:15 बजे गांव से बल्लभगढ़ के लिए बस रवाना होगी। इस बस सेवा से न केवल ग्रामीणों, विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों को, बल्कि ग्रेटर फरीदाबाद के नए सेक्टरों में रहने वाली सोसायटियों के निवासियों को भी लाभ होगा।

ग्रामीणों ने बस चालक सुरेंद्र और कंडक्टर के साथ-साथ बल्लभगढ़ से आए डिपो प्रभारी संजू शर्मा, तरुण प्रताप सिंह, जितेंद्र सिंह सोनी और नितिन कुमार सहित सभी कर्मचारियों का शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। ग्रामीणों ने मिठाई बांटकर बस सेवा का जश्न मनाया।