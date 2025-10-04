Language
    फरीदाबाद में तीन दिन के रिमांड पर हत्यारोपित, बुरी तरह पिटने के बाद मौका देखकर किया था हमला

    By Parveen Kaushik Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 11:33 PM (IST)

    फरीदाबाद के बसेलवा कॉलोनी में पनीर विक्रेता प्रवीण चौधरी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी राजा को गिरफ्तार कर तीन दिन की रिमांड पर लिया है और हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बाइक छूने के बाद झगड़ा शुरू हुआ था जिसके बाद राजा ने प्रवीण पर चाकू से हमला कर दिया।

    तीन दिन के रिमांड पर हत्यारोपित, बुरी तरह पिटने के बाद मौका देखकर किया था हमला।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। ओल्ड फरीदाबाद थाने के अंतर्गत बसेलवा कालोनी में बृहस्पतिवार रात पनीर विक्रेता की चाकू गोदकर हत्या के मामले में मुख्य आरोपित राजा को अदालत में पेश कर तीन दिन के रिमांड पर ले लिया है। पुलिस ने उससे चाकू बरामद कर लिया है।

    अब पुलिस उसके साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। यह पता किया जा रहा है कि उसके साथियों की क्या और कितनी भूमिका है। अभी तक की गई पूछताछ में सामने आया है कि बाइक का पहिया राजा के पैर से टकराने के बाद यह झगड़ा शुरू हुआ था। क्योंकि राजा पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, इसलिए उसने गाली दे दी।

    मृतक प्रवीन चौधरी जिम भी करता था और खूब हट्टा-कट्टा था, इसलिए वह गाली सहन नहीं कर पाया और बाइक से उतरकर राजा पर हमला कर दिया। राजा जमीन पर गिर गया तो प्रवीन उसके ऊपर हेलमेट से वार करने लगा। दो से तीन बार हेलमेट राजा के सिर में मारे गए थे। जिससे राजा के सिर से खून निकलने लगा। राजा दुबला-पतला है, इसलिए कुछ नहीं कर सका। केवल पिटता रहा।

    इधर प्रवीन ने जब उसको छोड़ दिया और बाइक पर बैठ हेलमेट लगा घर जाने की तैयारी कर रहा था, उसी दौरान राजा ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। तब तक राजा के कुछ साथी भी आ चुके थे। एक के बाद एक तीन वार प्रवीन की छाती पर किए गए। चौथा वार पीछे से उसके सिर पर किया।

    प्रवीन के दोस्त बिट्टू ने बीच-बचाव किया तो उसे भी चोट लग गई थी। पुलिस के अनुसार राजा अपने पास हमेशा चाकू रखता था। झगड़े के समय वहां गश्त करती हुई पुलिस भी आ गई थी। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार पुलिसकर्मी जब तक बीच-बचाव कराते, तब तक आरोपित चाकू से वार कर चुका था। पुलिस ने तुरंत आरोपित राजा को पकड़ लिया और घायल होने पर प्रवीन को अस्पताल पहुंचाया।

    वहां डॉक्टरों ने प्रवीन को मृत घोषित कर दिया था। प्रवक्ता के अनुसार वीडियो को बारीकी से देख लिया गया है। इस मामले में पुलिसकर्मियों की लापरवाही कहीं नहीं है, बल्कि झगड़े के बीच आकर बचाव करना बताया है। थाना ओल्ड फरीदाबाद पुलिस ने राजा व उसके साथियों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

    यह बता दें कि मवई गांव के पास राजेंद्र नगर में रहने वाले प्रवीन बसेलवा कालोनी में पनीर की दुकान करता था। बृहस्पतिवार रात करीब 11 बजे दुकान बंद कर अपने सहायक धर्मेंद्र के साथ बाइक पर घर के लिए निकला था तभी उसकी बाइक राजा से छू गई थी और उसके बाद झगड़ा हो गया था। यह झगड़ा बाद में हत्या में बदल गया। बसेलवा निवासी मुख्य आरोपित राजा पर 12 मामले दर्ज हैं, वह थाना ओल्ड का दुष्चरित्र (बीसी) है तथा मई में ही जेल से बाहर आया था।