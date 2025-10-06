दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार में लगी भयंकर आग, महिला और 3 बच्चे सुरक्षित निकाले; सोहना जा रहा था परिवार
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सीकरी के पास एक क्रेटा कार में आग लग गई। खंदावली का परिवार सोहना जा रहा था लेकिन समय रहते गाड़ी से उतर गया। यह तीन दिन में आग लगने की तीसरी घटना है। इससे पहले ग्रेटर फरीदाबाद में सीएनजी लीक होने से एक ड्राइवर की मौत हो गई थी। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर गांव सीकरी के पास क्रेटा गाड़ी में अचानक से आग लग गई। आग लगने के समय गाड़ी में चालक की पत्नी और तीन बच्चे बैठे हुए थे।
इंजन में जैसे ही धुआं निकलना शुरू हुआ तो चालक ने गाड़ी रोककर साइड में लगा ली। इसके बाद परिवार को बाहर निकाला। इतनी देर में पूरी गाड़ी आग का गोला बन गई। इससे पहले रविवार को ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर-84 में सीएनजी लीक होने की वजह से गाड़ी में आग लगने के कारण ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत हो गई थी।
गांव खंदावली के रहने वाले सरवर खान ने बताया कि रविवार शाम को साढ़े चार बजे सोहना अपनी रिश्तेदारी में जा रहे थे। गाड़ी में उनकी पत्नी, बेटी मायर, इंशा और बेटा अरसद बैठा हुआ था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चढ़ते ही गाड़ी में से धुआ निकलने लगा। जिसके बाद सरवर ने गाड़ी को साइड में लगा दिया। फिर पूरे परिवार को गाड़ी से बाहर निकाला।
इतनी देर में पूरी गाड़ी में आग फैल गई। मामले की जानकारी सीकरी पुलिस चौकी और दमकल विभाग को दी गई। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। सीकरी पुलिस चौकी के एएसआई नरेंद्र ने बताया कि आग लगने से किसी तरह की क्षति नहीं हुई। किस कारण से आग लगी थी। इसका पता नहीं चल पाया। गाड़ी पेट्रोल पर थी।
ड्राइवर अजय की जलने से हो गई थी मौत
रविवार को पुरानी भूपानी कॉलोनी में रहने वाले ड्राइवर अजय की ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर-84 में सीएनजी लीक होने की वजह से जलकर मौत हो गई थी। गाड़ी में आग लगने की वजह से दरवाजे लाक हो गए। जिसकी वजह से अजय बाहर नहीं निकल पाया। इससे पहले शनिवार को सेक्टर-84 में ही आग लगने की वजह से ड्राइवर की जान बाल बाल बची थी।
