    फरीदाबाद में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत, ड्यूटी से घर लौट रहा था प्रदीप

    By deepak pandey Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 01:38 PM (IST)

    फरीदाबाद में सेक्टर-37 बाइपास रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार प्रदीप की मौत हो गई। प्रदीप धीरज नगर का रहने वाला था और एक निजी कंपनी में ड्राइवर था। शनिवार देर रात ड्यूटी से लौटते समय यह हादसा हुआ। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।

    फरीदाबाद में सेक्टर-37 बाइपास रोड पर हादसा हो गया।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सेक्टर-37 बाइपास रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बाइक सवार ड्यूटी से घर लौट रहा था। सराय थाना पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंप दिया है।

    धीरज नगर का रहने वाला प्रदीप सेक्टर- 37 नहर पार एक निजी कपंनी में ड्राइवर का काम करता था। मूल रूप से वह जिला हरदोई के बागम गांव का रहने वाला था। यूपी का रहने वाला था । वह पिछले काफी लंबे समय से वह परिवार के किराए पर फरीदाबाद में रह रहा था। परिवार में उसकी पत्नी और दो बेटी व एक बेटा है।

    बताया जा रहा है कि शनिवार देर रात प्रदीप ड्यूटी से रात 11 बजे वापस लौट रहा था। सेक्टर 37 बाइपास के पास एक अज्ञात वाहन ने पीछे से उसकी बाइक को टक्कर मार दी। जिससे प्रदीप गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को फोन किया।

    प्रदीप को इलाज के लिए निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। जहां उसकी मौत हो गई। बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। सराय थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंप दिया।

    इससे पहले, ग्रेटर फरीदाबाद स्थित सेक्टर-84 के पास सीएनजी गाड़ी में अचानक से आग लग गई। जिससे ड्राइवर भी झुलस गया। ड्राइवर को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने गाड़ी पर पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली।

    मौके पर मौजूद महेश ने बताया कि एक युवक पास में स्थित सीएनजी पंप से गाड़ी में गैस डलवाकर थोड़ी दूर ही चला था कि उसकी गाड़ी में लग गई। ड्राइवर के बाहर निकलने तक में आग ने पूरी गाड़ी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस दौरान ड्राइवर भी थोड़ा बहुत झुलस गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसको इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया। ड्राइवर का नाम नहीं पता चल सका है।