फरीदाबाद में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत, ड्यूटी से घर लौट रहा था प्रदीप

फरीदाबाद में सेक्टर-37 बाइपास रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार प्रदीप की मौत हो गई। प्रदीप धीरज नगर का रहने वाला था और एक निजी कंपनी में ड्राइवर था। शनिवार देर रात ड्यूटी से लौटते समय यह हादसा हुआ। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।

धीरज नगर का रहने वाला प्रदीप सेक्टर- 37 नहर पार एक निजी कपंनी में ड्राइवर का काम करता था। मूल रूप से वह जिला हरदोई के बागम गांव का रहने वाला था। यूपी का रहने वाला था । वह पिछले काफी लंबे समय से वह परिवार के किराए पर फरीदाबाद में रह रहा था। परिवार में उसकी पत्नी और दो बेटी व एक बेटा है।

बताया जा रहा है कि शनिवार देर रात प्रदीप ड्यूटी से रात 11 बजे वापस लौट रहा था। सेक्टर 37 बाइपास के पास एक अज्ञात वाहन ने पीछे से उसकी बाइक को टक्कर मार दी। जिससे प्रदीप गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को फोन किया।

प्रदीप को इलाज के लिए निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। जहां उसकी मौत हो गई। बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। सराय थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंप दिया।

