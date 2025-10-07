Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फरीदाबाद में पनीर विक्रेता की हत्या: पुलिस ने चाकू बरामद किया, रिमांड खत्म होने पर आरोपित को भेजा जेल

    By Parveen Kaushik Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 06:20 AM (IST)

    फरीदाबाद के बसेलवा कॉलोनी में पनीर विक्रेता प्रवीन की हत्या के मुख्य आरोपी राजा को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस का दावा है कि राजा अकेला था जबकि सवाल उठ रहे हैं कि प्रवीन के साथियों के होते हुए भी राजा ने अकेले हत्या कैसे की। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रवीन बाइक पर बैठा था इसलिए राजा के काबू में आ गया।

    prefferd source google
    Hero Image
    फालोअप : पनीर विक्रेता की हत्या : रिमांड खत्म होने पर आरोपित को भेजा जेल।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। ओल्ड फरीदाबाद थाने के अंतर्गत बसेलवा कालोनी में बृहस्पतिवार रात पनीर विक्रेता की चाकू गोदकर हत्या के मामला मुख्य आरोपित राजा को सोमवार को अदालत में पेश किया गया। जहां से उसे न्यायिक हिरासत के लिए नीमका जेल भेज दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थाना पुलिस का दावा है कि हत्या करने में राजा अकेला था। उसका किसी और साथी ने साथ नहीं दिया था। इसलिए मामले में वह अकेला ही नामजद है और उसके खिलाफ ही अदालत में चार्जशीट दायर की जाएगी। लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है कि राजा अकेला था और प्रवीन अपने दो साथियों के साथ था। प्रवीन हट्टा-कट्टा भी था। ऐसे में राजा द्वारा अकेले हत्याकांड को अनजाम देने की बात हजम नहीं हो रही है।

    ओल्ड थाना प्रभारी विष्णु मित्र का कहना है कि जिस समय राजा ने प्रवीन पर हमला किया, उस दौरान वह बाइक पर बैठ चुका था। उसने हेलमेट लगा लिया था। इसलिए वह राजा के काबू में आसानी से आ गया। प्रवीन के दोनों साथियों ने ठीक प्रकार से बीच-बचाव नहीं किया था। वरना राजा प्रवीन को नहीं मार सकता था।

    थाना पुलिस ने आरोपित राजा को क्राइम ब्रांच के भी हवाले किया था लेकिन वहां भी उससे कुछ खास नहीं उगलवा सकी। पुलिस आरोपित से चाकू बरामद कर चुकी है।

    यह बता दें कि बसेलवा कालोनी में मवई के राजेंद्र नगर निवासी पनीर विक्रेता प्रवीन की बाइक का पहिया राजा के पैर से टकराने के बाद यह झगड़ा शुरू हुआ था। राजा ने प्रवीन को गाली दे दी, जिस पर प्रवीन ने उसकी जमकर पिटाई कर दी।

    इसके बाद जैसे ही प्रवीन जाने के लिए अपनी बाइक पर बैठा तो राजा ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए थे। जिससे उसकी मौत हो गई थी। राजा को पुलिस ने पकड़ लिया था। तब यह बात कही जा रही थी कि राजा के कुछ दोस्त भी वहां थे।