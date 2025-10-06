Language
    फरीदाबाद में युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका, 14 अक्टूबर को इन कंपनियों में होगी सीधी भर्ती

    By Nibha Rajak Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 05:59 PM (IST)

    फरीदाबाद के आईटीआई में बुधवार को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा जिसमें कोर्स पूरा कर चुके युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी मिलेगी। ओल्ड फरीदाबाद स्थित महिला आईटीआई में 14 अक्टूबर को भी रोजगार मेला लगेगा जिसमें फरीदाबाद पृथला और पलवल की कंपनियां भाग लेंगी। प्राचार्य भगत सिंह ने युवाओं से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है।

    आइटीआइ में आठ और 14 अक्टूबर को लगेगा रोजगार मेला। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। ओल्ड फरीदाबाद के सेक्टर 18 स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में बुधवार को रोजगार मेला लगेगा। कोर्स पूरा कर चुके युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। आईटीआई ने इस संबंध में सभी युवाओं को सूचित कर दिया है।

    ओल्ड फरीदाबाद स्थित राजकीय मॉडल आईटीआई (महिला) में 14 अक्टूबर को रोजगार मेला लगेगा। इसमें फरीदाबाद, पृथला और पलवल की कंपनियों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इससे पहले, 18 सितंबर को एनआईटी-5 स्थित आईटीआई में रोजगार मेला लगाया गया था।

    साक्षात्कार के बाद 41 युवाओं को नौकरी दी गई, जबकि 144 का चयन किया गया। प्राचार्य एवं नोडल अधिकारी भगत सिंह ने बताया कि यह रोजगार मेला युवाओं को रोजगार पाने का सुनहरा अवसर प्रदान करता है।

    अधिक से अधिक युवाओं को इसमें भाग लेना चाहिए। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय के आदेशानुसार यह रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है।