    सालभर गुलजार रहेगा सूरजकुंड, आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी उत्पादों को दिया जाएगा बढ़ावा

    By Anil Betab Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 12:22 PM (IST)

    Faridabad Diwali Mela फरीदाबाद में दीवाली मेले का समापन हो गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मेले की अवधि बढ़ाने और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने सूरजकुंड को वर्ष भर गुलजार रखने का सुझाव भी दिया। समारोह में स्वदेशी प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही। पर्यटन मंत्री ने पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने दीवाली मेले में मुफ्त बस सेवा का भी सुझाव दिया।

    सूरजकुंड दीवाली मेले में एक स्टॉल पर संचालक से संवाद करते केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल। जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। दो अक्टूबर से शुरू हुए दीवाली मेले का मंगलवार शाम समापन किया गया। रंग-बिरंगी सजी चौपाल पर आयोजित समापन समारोह में केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी आवास मंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के पर्यटन मंत्री डा.अरविंद शर्मा ने की।

    चौपाल पर पहुंचने से पहले मुख्य अतिथि ने मेला परिसर का जायजा लिया। उन्होंने शिल्पियों, बुनकरों और स्टाल संचालकों से कारोबार के बारे में बातचीत की। मुख्य अतिथि मनोेहर लाल ने संवाद करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में मेले की अवधि बढ़ाई जाएगी, ताकि कारोबार में वृद्धि हो।

    समापन समारोह में मंच से मुख्य अतिथि मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि इस बार के दीवाली मेले में पिछली बार की अपेक्षा कारोबार बढ़ा है। अधिकारियों ने जो जानकारी दी है, उसके अनुसार लगभग पांच करोड़ रुपये का कारोबार हुआ है। मनोहर लाल ने दीवाली मेले को स्वदेशी मेले की संज्ञा दी। आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा।

    केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि यह स्वदेशी मेला केवल सामान बेचने का माध्यम नहीं है, बल्कि प्रदेश के साथ-साथ देश की समृद्ध संस्कृति, खानपान और परिधान देखने का मिलते हैं। सूरजकुंड वर्ष भर गुलजार रहे और यहां नियमित रूप से गतिविधियां चलती रहें इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह को सुझाव दिया जाएगा।

    मुख्य अतिथि जब मेला परिसर में दौरा कर रहे थे तो इसी दौरान बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। चौपाल पर जब समापन समारोह चल रहा था तो वर्षा होने लगी। चौपाल पर जब मुख्य अतिथि आए तो उन्होंने सबसे पहले भारत माता की जय, महर्षि वाल्मीकि की जय और इंद्र देवता की जय से अपने भाषण की शुरुआत की। पर्यटन मंत्री डा. अरविंद शर्मा ने मुख्य अतिथि का अभिनंदन किया। उन्होंने

    कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे मेलों के आयोजन को बढ़ावा दिया जाएगा। पर्यटन मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी को अपनाने पर हर नागरिक को ध्यान देने की जरूरत है।

    चौपाल पर स्वदेशी पर आधारित प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही। संजय शर्मा की कोरियोग्राफी में कलाकारों ने दुनिया के कोने-कोने में पहुंचा दो यह संदेश मेरा, स्वदेशी अपना कर बनेगा आत्मनिर्भर देश मेरा गीत पर उम्दा प्रस्तुति दी।

    समापन समारोह में पूर्व मंत्री एवं विधायक मूलचंद शर्मा, बड़खल से विधायक धनेश अदलखा, एनआइटी से सतीश फागना, होडल से विधायक हरेंद्र रामरतन, प्रदेश के अन्य जिलों से आए विधायकों में कंवर सिंह यादव, बिमला चौधरी, रणधीर पनिहार, महापौर प्रवीण बत्रा जोशी, पूर्व विधायक नरेंद्र गुप्ता उपस्थित थे। हरियाणा पर्यटन की प्रधान सचिव

    कला रामचंद्रन, प्रबंध निदेशक डा.शालीन ने अतिथियों का स्वागत किया। समापन समारोह में पुलिस आयुक्त सत्येंद्र गुप्ता, डीसी विक्रम सिंह सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

    फ्री बसें चलतीं चलती तो और आते पर्यटक

    मुख्य अतिथि मनोहर लाल ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि जिस तरह से फरवरी में लगने वाले सूरजकुंड मेले में विभिन्न क्षेत्रों में बसों की व्यवस्था की जाती है। अगर इस दीवाली मेले के लिए भी जगह-जगह फ्री बसों की व्ह सुविधा ती तो यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या अधिक होती।