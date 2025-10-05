Language
    यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने तोड़ी कांस्टेबल की नाक, युवकों को शराब पीने से रोक रहा था हवलदार

    Updated: Sun, 05 Oct 2025 03:50 PM (IST)

    सूरजकुंड फरीदाबाद में गश्त के दौरान एक कांस्टेबल ने कुछ युवकों को कार में शराब पीने से रोका। युवकों ने कांस्टेबल से मारपीट की जिससे उसकी नाक टूट गई। दोनों आरोपी जो एक निजी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को अदालत में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

    युवकों ने कांस्टेबल से मारपीट की, जिससे उसकी नाक टूट गई। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सूरजकुंड थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान एक कांस्टेबल ने कुछ युवकों को कार में शराब पीने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनके साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान कांस्टेबल की नाक भी घूंसे से टूट गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सेक्टर 45 में किराए पर रहते हैं और एक निजी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं।

    सेक्टर 46 पुलिस चौकी में तैनात हवलदार सलीम खान ने बताया कि वह अपने साथी नरेंद्र के साथ गश्त पर थे। जब वे सेक्टर 45 हुडा मार्केट पहुंचे, तो दो युवक उन्हें देखकर भाग गए। काफी दूर तक उनका पीछा करने के बाद, जब वे उन्हें नहीं दिखे, तो सलीम और नरेंद्र अपनी कार में वापस आ गए। उन्होंने मार्केट के पास दो लोगों को अपनी कार में शराब पीते देखा।

    पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम कुणाल और माधो बताया और खुद को एक निजी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बताया। कांस्टेबल सलीम ने कहा कि यहां अपराधी घूमते रहते हैं, इसलिए उन्हें चले जाना चाहिए। इस पर दोनों युवक कांस्टेबल पर भड़क गए और उसे जाने को कहा।

    दोनों ने पुलिसकर्मियों पर शराब पीने का आरोप लगाया। जब सलीम और उसके साथी ने उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाने का सुझाव दिया, तो वे झगड़ने लगे। इस दौरान, उनमें से एक ने सलीम को घूँसा मार दिया, जिससे उसकी नाक टूट गई। नरेंद्र ने अन्य पुलिसकर्मियों को मौके पर बुलाया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी सेक्टर 45 में किराए पर रहते हैं। दोनों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया।