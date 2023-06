Faridabad: इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी का झांसा देकर एयर होस्टेस को ठगा, फेक ज्वाइनिंग लेटर देकर मंगाई रकम

इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी का झांसा देकर साइबर ठगों ने एयर होस्टेस से 51 हजार रुपये हड़प लिए। पुलिस ने युवती के पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ऊंचा गांव के रहने वाले सुनील कुमार ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी विशाखा एयर होस्टेस है। उसने अपना बायोडाटा ऑनलाइन वेबसाइट नौकरी डॉट काम पर डाला हुआ था।

इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी का झांसा देकर एयर होस्टेस को ठगा, फेक ज्वाइनिंग लेटर देकर मंगाई रकम

फरीदाबाद, जागरण संवाददाता। इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी का झांसा देकर साइबर ठगों ने एयर होस्टेस से 51 हजार रुपये हड़प लिए। पुलिस ने युवती के पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ऊंचा गांव के रहने वाले सुनील कुमार ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी विशाखा एयर होस्टेस है। उसने अपना बायोडाटा ऑनलाइन वेबसाइट नौकरी डॉट काम पर डाला हुआ था। एक दिन विशाखा के पास कॉल आई। कंपनी का एचआर मैनेजर बता फोन पर लिया इंटरव्यू कॉल करने वाले ने खुद को इंडिगो एयरलाइंस का एचआर मैनेजर बताते हुए उसका फोन पर ही साक्षात्कार लिया। इसके बाद चयन भी कर लिया। ईमेल के जरिए ज्वाइनिंग लेटर, एग्रीमेंट सहित अन्य दस्तावेज भेज दिए। 51 हजार रुपये कराए ट्रांसफर इसके बाद ड्रेस, प्रशिक्षण सहित अन्य बहाने से 51 हजार रुपये अपने पास ट्रांसफर करा लिए। बाद में परिवार ने इंडिगो एयरलाइंस में जाकर पता किया तो उन्हें जानकारी मिली कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। इसके बाद उन्होंने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

