    फरीदाबाद में फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार, पर्वतीय कॉलोनी में फेक डिग्री से चला रहा था क्लीनिक

    By deepak pandey Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 12:09 PM (IST)

    फरीदाबाद में पर्वतीय कॉलोनी के एक व्यक्ति को फर्जी डिग्री के साथ क्लीनिक चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के सीनियर मेडिकल ऑफिसर मंजीत सिंह की शिकायत पर सारन थाना पुलिस ने कार्रवाई की। मोबिन अहमद नामक यह व्यक्ति बिना किसी वैध डिग्री के क्लीनिक चला रहा था और प्रतिदिन कई मरीजों को दवाइयां दे रहा था।

    सारन थाना पुलिस ने फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। (सांकेतिक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। पर्वतीय कॉलोनी में फर्जी डिग्री से क्लीनिक चलाने वाले डॉक्टर के खिलाफ सारन थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को स्वास्थ्य विभाग के सीनियर मेडिकल ऑफिसर मंजीत सिंह की ओर से शिकायत दी गई थी।

    सीनियर मेडिकल ऑफिसर मंजीत सिंह ने बताया कि उनको सूचना मिली थी पर्वतीय कॉलोनी की गली नंबर-दो मोबिन अहमद नाम का व्यक्ति बिना किसी डिग्री के क्लीनिक चला रहा है। वह प्रतिदिन से 20 से 30 लोगों को दवाई देता है। गलत दवाई देने की वजह से कई मरीजों के केस बिगड़ने के मामले सामने आए हैं।

    टीम ने मामले की जांच करने के लिए सारन थाना पुलिस की टीम के साथ मिलकर क्लीनिक पर छापेमारी की। इस दौरान संबंधित डॉक्टर से मेडिकल की डिग्री मांगी गई तो उसने असमर्थता जाहिर की। जिसके बाद पुलिस ने मौके से ही मोबिन अहमद के खिलाफ मामला दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर लिया।

