फरीदाबाद के इस इलाके में जमीन खरीदने वालों को हो जाएं सावधान, 10 एकड़ में बनाए जा रहे घरों पर चला प्रशासन का हथौड़ा

फरीदाबाद में जिला नगर योजनाकार प्रवर्तन दस्ते ने बल्लभगढ़ के मच्छगर और दयालपुर गांवों में 10 एकड़ कृषि भूमि पर विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की। दस्ते ने कई निर्माणाधीन ढांचों और सड़क नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। डीटीपीई यजन चौधरी ने लोगों से अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदने की अपील की है।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। जिला नगर योजनाकार प्रवर्तन दस्ता एक बार फिर जिले के गांवों में कृषि भूमि पर विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को बल्लभगढ़ के मच्छगर और दयालपुर गांवों में कार्रवाई की गई।

दोनों गांवों में 10 एकड़ कृषि भूमि पर कॉलोनियां विकसित की जा रही थीं। विभाग को इसकी सूचना मिली थी। विभाग का दस्ता पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा और दो निर्माणाधीन ढांचों, 10 चारदीवारी, 30 डीपीसी और सड़क नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। दस्ते ने कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी की ताकि अगर दोबारा निर्माण हो तो उसका मिलान किया जा सके।