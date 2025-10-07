फरीदाबाद में इन पशु डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी, सभी जोन में उनकी पहचान का काम शुरू

फरीदाबाद नगर निगम सीवर जाम करने वाली पशु डेयरियों पर कार्रवाई की तैयारी में है। डेयरियों की पहचान की जा रही है और संतोषजनक जवाब न मिलने पर जुर्माना लगाया जाएगा। स्वच्छता अभियान में ये डेयरियाँ बाधा बन रही हैं क्योंकि गोबर सीवर लाइनों को जाम कर देता है। पहले गोबर से खाद बनाने की योजना बनी थी लेकिन वह पूरी नहीं हो सकी।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। नगर निगम सीवर लाइनों और नालियों को जाम करने वाली पशु डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। विभिन्न जोन में डेयरियों की पहचान का काम शुरू हो गया है। इसके बाद नोटिस जारी कर गोबर का स्थान पूछा जाएगा। संतोषजनक जवाब न मिलने पर जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, निगम ने अभी जुर्माने की राशि तय नहीं की है।

नगर निगम सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत पूरे शहर में स्वच्छता अभियान चला रहा है और विभिन्न स्थानों पर कूड़ा हटा रहा है। अब तक 15 से अधिक कूड़ा हटाया जा चुका है। आयुक्त ने वार्ड स्तर पर स्वच्छता सर्वेक्षण कराने का आदेश भी जारी किया है।

हालांकि, विभिन्न स्थानों पर चल रही ये डेयरियां स्वच्छता अभियान की सफलता में बड़ी बाधा बन रही हैं। इनके द्वारा उत्पन्न गोबर को बाहर फेंक दिया जाता है। यह कचरा सीवर लाइनों में भी डाला जाता है, जिससे लाइनें पूरी तरह से जाम हो जाती हैं और ओवरफ्लो हो जाती हैं, जिससे पानी लीक होने लगता है। गौछी नाले की सफाई के दौरान गोबर हटाया जाता है।