फरीदाबाद में मलेरना रोड का प्रवेश द्वार बंद, दिवाली की खरीदारी करने वालों देख लें नया रास्ता

मोहना रोड पर चल रहे एलिवेटेड निर्माण के कारण आदर्श नगर, ऊँचा गाँव, मलेरना रोड, विष्णु कॉलोनी, गर्ग कॉलोनी, हरि विहार, मुकेश कॉलोनी और महावीर कॉलोनी के लोगों का बाज़ार आना पूरी तरह से बंद हो गया है। दिवाली आ गई है। अब वे त्योहार की खरीदारी करने कहां जाएं?

- नीलम मित्तल, गृहिणी

कुछ लोगों ने बाज़ार में दुकानदारों को पहले ही पहचान लिया है। त्योहारों और शादियों के दौरान वे उनसे खरीदारी करते हैं। बल्लभगढ़ की आधी आबादी आदर्श नगर के मलेरना रोड की तरफ रहती है। इस आबादी को ध्यान में रखते हुए दिवाली के बाद मोहना रोड को बंद कर देना चाहिए ताकि दुकानदारों का कारोबार प्रभावित न हो।

- प्रदीप गुप्ता, अध्यक्ष, मोहना रोड, गुप्ता होटल चौक मार्केट

मोहना एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए कौन-कौन सी सड़कें बंद की गई हैं, इसकी हमें जानकारी नहीं है। अगर काम करना है, तो सड़कें बंद करनी ही होंगी। इसलिए, एक वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है। एक-दो दिन तक जाम की स्थिति रहेगी, फिर वाहन अपने आप चलने लगेंगे। जब पंजाबी धर्मशाला से मलेरना रोड पर यातायात डायवर्ट किया गया था, तब भी ऐसा ही जाम लगा था। अब जाम नहीं लगता।

-प्रकाश लाल, कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, फरीदाबाद