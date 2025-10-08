Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फरीदाबाद में मलेरना रोड का प्रवेश द्वार बंद, दिवाली की खरीदारी करने वालों देख लें नया रास्ता

    By Subhash Dagar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 06:07 PM (IST)

    दीवाली के समय मोहना एलिवेटेड मार्ग के निर्माण के कारण मलेरना रोड का प्रवेश द्वार बंद होने से लोगों को बाजार में खरीदारी करने में परेशानी होगी। दुकानदारों ने दिवाली तक प्रवेश द्वार बंद न करने की मांग की है। वैकल्पिक मार्ग पर जाम लगने से स्थिति और भी मुश्किल हो गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दीवाली के समय मोहना एलिवेटेड मार्ग के निर्माण के कारण मलेरना रोड का प्रवेश द्वार बंद 

    जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। मोहना एलिवेटेड रोड का निर्माण अब गुप्ता होटल चौक से आकाश सिनेमा तक शुरू हो गया है। इसके चलते लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने मलेरना रोड और मुकेश कॉलोनी के प्रवेश द्वारों पर बैरिकेडिंग कर दी है। इन बंद रास्तों के कारण लोगों को बाजार आने-जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दुकानदार चाहते हैं कि दिवाली तक ये दोनों प्रवेश द्वार बंद रहें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मोहना एलिवेटेड रोड के लिए ऊंचा गांव से मलेरना प्रवेश द्वार तक पिलर बनाए जा चुके हैं। अब गुप्ता होटल चौक से आकाश सिनेमा तक पिलर बनाए जाने हैं। मलेरना रोड और मुकेश कॉलोनी से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए पंजाबी धर्मशाला के पीछे नाले के किनारे आकाश सिनेमा तक एक वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है।

    लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने अब मलेरना रोड और मुकेश कॉलोनी के प्रवेश द्वारों पर बैरिकेडिंग कर दी है। मोहना रोड पर वाहनों को वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करते समय जाम का सामना करना पड़ रहा है। मोहना रोड पर एक मशीन द्वारा पिलर में ड्रिलिंग करने पर सीवर लाइन में छेद हो गया। ड्रिलिंग के कारण अब निर्माण कार्य रुक गया है। सीवर पाइप को बदलना होगा, जिसमें और भी समय लगेगा।

    मोहना रोड पर चल रहे एलिवेटेड निर्माण के कारण आदर्श नगर, ऊँचा गाँव, मलेरना रोड, विष्णु कॉलोनी, गर्ग कॉलोनी, हरि विहार, मुकेश कॉलोनी और महावीर कॉलोनी के लोगों का बाज़ार आना पूरी तरह से बंद हो गया है। दिवाली आ गई है। अब वे त्योहार की खरीदारी करने कहां जाएं?

    - नीलम मित्तल, गृहिणी

    कुछ लोगों ने बाज़ार में दुकानदारों को पहले ही पहचान लिया है। त्योहारों और शादियों के दौरान वे उनसे खरीदारी करते हैं। बल्लभगढ़ की आधी आबादी आदर्श नगर के मलेरना रोड की तरफ रहती है। इस आबादी को ध्यान में रखते हुए दिवाली के बाद मोहना रोड को बंद कर देना चाहिए ताकि दुकानदारों का कारोबार प्रभावित न हो।

    - प्रदीप गुप्ता, अध्यक्ष, मोहना रोड, गुप्ता होटल चौक मार्केट

    मोहना एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए कौन-कौन सी सड़कें बंद की गई हैं, इसकी हमें जानकारी नहीं है। अगर काम करना है, तो सड़कें बंद करनी ही होंगी। इसलिए, एक वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है। एक-दो दिन तक जाम की स्थिति रहेगी, फिर वाहन अपने आप चलने लगेंगे। जब पंजाबी धर्मशाला से मलेरना रोड पर यातायात डायवर्ट किया गया था, तब भी ऐसा ही जाम लगा था। अब जाम नहीं लगता।

    -प्रकाश लाल, कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, फरीदाबाद