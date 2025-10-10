मोहना एलिवेटेड मार्ग निर्माण को लेकर मलेरना रोड का प्रवेश द्वार किया बंद, लोगों को हो रही खासी परेशानी

मोहना रोड पर एलिवेटेड निर्माण चलने के कारण आदर्श नगर, ऊंचा गांव, मलेरना रोड, विष्णु कालोनी, गर्ग कालोनी, हरी विहार, मुकेश कालोनी, महावीर कालोनी के लोगों का बाजार में आना पूरी तरह से बंद हो गया। दीवाली का त्योहार है। अब त्योहार के लिए खरीददारी करने के लिए कहां जाएं। - नीलम मित्तल, गृहिणी

कुछ लोगों ने बाजार में दुकानदार पहले से ही तय किए हुए हैं। त्योहार व शादी-विवाह के मौके पर इनसे खरीददारी करते हैं। मलेरना रोड आदर्श नगर की तरफ बल्लभगढ़ की आधी आबादी बसती है। इस आबादी को ध्यान में रखते हुए दीवाली के बाद मोहना रोड को बंद किया जाना चाहिए। ताकि दुकानदारों का व्यवसाय भी प्रभावित न हो। - प्रदीप गुप्ता, प्रधान मोहना रोड गुप्ता होटल चौक मार्केट

मोहना एलिवेटेड मार्ग के निर्माण को लेकर कौन-कौन से रास्ते बंद किए हैं, यह जानकारी नहीं है। काम करना है तो रास्तों को बंद करना ह पड़़ेगा। इसलिए वैकल्पिक मार्ग बनाया है। जाम का सामना एक-दो दिन होगा, फिर वाहन खुद निकलने शुरू हो जाएंगे। जब पंजाबी धर्मशाला से मलेरना रोड तक ट्रैफिक निकाला था तो ऐसे जाम लगा था। अब कोई जाम नहीं लगता। - प्रकाशलाल, कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग फरीदाबाद