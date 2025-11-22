Language
    मोहना मार्ग को चार लेन बनाने की सामग्री के नमूने हुए फेल, सामने आया बड़ा घोटाला

    By Subhash Dagar Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 03:50 PM (IST)

    बल्लभगढ़ के मोहना मार्ग को चार लेन बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ, जिसके नमूने फेल हो गए। ठेकेदार ने अधिकारियों से मिलकर 50 करोड़ रुपये का भुगतान ले लिया। अटाली और चंदावली में भूमि विवाद के कारण निर्माण बाधित है। स्थानीय लोग इस घोटाले की जांच की मांग कर रहे हैं। विभाग ने ठेकेदार के 10 करोड़ रुपये रोक लिए हैं और खराब हिस्से को दोबारा बनाया जा रहा है।

    मोहना मार्ग को चार लेन बनाने में घटिया निर्माण सामग्री लगाई गई है। 

    जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। मोहना मार्ग को चार लेन बनाने में घटिया निर्माण सामग्री लगाई गई है। निर्माण सामग्री के लिए गए दो जगह से नमूने फेल बताए गए हैं। मार्ग को चार लेन बनाने वाला ठेकेदार अधिकारियों से मिली भगत करके हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल निर्माण निगम (एचएसआरडीसी) से 50 करोड़ रुपए का भुगतान लेकर जा चुका है। अब विभाग के हाथ खाली हैं और ठेकेदार का चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। स्थानीय लोग इस घोटाले की जांच करने की मांग कर रहे हैं।

    मोहना रोड को चंदावली गांव से लेकर केजीपी तक 62 करोड़ रुपये की लागत से चार लेन बनाया जा रहा है। सड़क का निर्माण कार्य दिसंबर-2022 से चल रहा है। अभी तक अटाली गांव में मार्ग का निर्माण नहीं किया गया है। क्योंकि अटाली गांव में लोक निर्माण विभाग के पास अपनी भूमि नहीं है। जहां पर रास्ता बना हुआ है, वह कई जगह पर ग्रामीण की भूमि बताई गई है। कई जगह पर सड़क की भूमि में ग्रामीणों के मकान बने हुए हैं।

    यहां पर न तो ग्रामीण अपने मकानों को तोड़ कर पीडब्ल्यूडी की भूमि को छोड़ने के लिए तैयार है न ही सड़क को बनाने के लिए भूमि देने को तैयार हैँ। चंदावली में भी मार्ग की कुछ ऐसी ही स्थिति है। छांयसा गांव के पास एक फैक्ट्री प्रबंधन ने सड़क की निर्माण सामग्री को लेकर दो जगह से नमूने भरवाए और इनकी जांच गुरुग्राम लैब में कराई है। यह नमूने फेल हो गए हैं। इन नमूनों के बारे में कंपनी प्रबंधन ने एचएसआरडीसी के अधिकारियों से शिकायत की है।

    एचएसआरडीसी के अधिकारी सड़क बनाने वाले ठेकेदार का अब कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि वह 62 करोड़ में से ज्यादातर रुपए ले चुका है। हरियाणा बिल्डर नरेश गोगिया जो हिसार की कंपनी है उसने सड़क को बनाने का ठेका लिया था। 30 जूनू-2025 को सड़क को तैयार दिखा कर वह जा चुका है। -यशवंत कुमार

    अब तो इस रूट के ग्रामीणों को इसी मार्ग से आना-जाना होगा। जो रोड बन चुका है, वही रहेगा। आगे कुछ होने वाला नहीं है। ठेकेदार और अधिकारियों ने मिल कर सड़क में घटिया निर्माण सामग्री लगाकर अपनी जेबों को भर लिया। यह अधिकारियों और ठेकेदार की मदद से एक बड़ा घोटाला हुआ है। सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। - करण सिंह

    हमने ठेकेदार के 10 करोड़ रुपए रोक हुए हैँ। क्योंकि उसने अभी तक अटाली और चंदावली में कुछ नहीं किया है। सड़क का निर्माण कार्य अभी भी एचएसआरडीसी के उपमहाप्रबंधक अभिषेक देशवाल ही देख रहे हैँ। जहां से हमने निर्माण सामग्री को खोद कर नमूने लिए और वह फेल हो गए हैं, उस पैच को दोबारा से खोद कर तैयार किया जा रहा है। - सचिन सिरोह, उपमहाप्रबंधक एचएसआरडीसी फरीदाबाद