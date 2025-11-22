मोहना मार्ग को चार लेन बनाने की सामग्री के नमूने हुए फेल, सामने आया बड़ा घोटाला

एचएसआरडीसी के अधिकारी सड़क बनाने वाले ठेकेदार का अब कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि वह 62 करोड़ में से ज्यादातर रुपए ले चुका है। हरियाणा बिल्डर नरेश गोगिया जो हिसार की कंपनी है उसने सड़क को बनाने का ठेका लिया था। 30 जूनू-2025 को सड़क को तैयार दिखा कर वह जा चुका है। -यशवंत कुमार

अब तो इस रूट के ग्रामीणों को इसी मार्ग से आना-जाना होगा। जो रोड बन चुका है, वही रहेगा। आगे कुछ होने वाला नहीं है। ठेकेदार और अधिकारियों ने मिल कर सड़क में घटिया निर्माण सामग्री लगाकर अपनी जेबों को भर लिया। यह अधिकारियों और ठेकेदार की मदद से एक बड़ा घोटाला हुआ है। सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। - करण सिंह

हमने ठेकेदार के 10 करोड़ रुपए रोक हुए हैँ। क्योंकि उसने अभी तक अटाली और चंदावली में कुछ नहीं किया है। सड़क का निर्माण कार्य अभी भी एचएसआरडीसी के उपमहाप्रबंधक अभिषेक देशवाल ही देख रहे हैँ। जहां से हमने निर्माण सामग्री को खोद कर नमूने लिए और वह फेल हो गए हैं, उस पैच को दोबारा से खोद कर तैयार किया जा रहा है। - सचिन सिरोह, उपमहाप्रबंधक एचएसआरडीसी फरीदाबाद