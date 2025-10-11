मिल्क प्लांट रोड: बीता एक साल दलदल बनी सड़क से लोग बेहाल, स्कूल-कॉलेज और प्लांट जाने वाले हजारों परेशान

जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। मिल्क प्लांट सीमेंटेड रोड थी उसे एक वर्ष पहले नगर निगम ने सीवर लाइन बदलने के लिए अर्थमूवर से तोड़ा था। यह काम सात महीने पहले पूरा हो चुका है। सड़क पर नालियां ओवरफ्लो होकर जलभराव का कारण बन रही हैं, जिससे दलदल की स्थिति बनी हुई है और रोड पर निकलना मुश्किल हो रहा है। निगम के अधिकारी नियमित यहां से निकलते रहते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी इसे बनवाने की जहमत नहीं उठाई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्लांट के अलावा ये महत्वपूर्ण मिल्क प्लांट रोड पर सहकारिता विभाग का वीटा दूध प्लांट है। प्लांट होने के कारण यहां पर रोजाना सैंकड़ों किसानों और वाहनों का आवागमन होता है। रोड पर अग्रवाल कॉलेज, डीएवी पब्लिक स्कूल, रावल इंटरनेशनल स्कूल, आर्य विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल, गंगोत्री पब्लिक स्कूल पड़ते हैं।