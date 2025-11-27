Language
    डिजिटल रजिस्ट्री से प्रभावित हुईं पद्म भूषण मुक्केबाज मैरीकॉम, बोलीं—अब नहीं लगाने पड़ते तहसील के चक्कर

    By Parveen Kaushik Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    पद्म भूषण से सम्मानित मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम ने पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली से नागरिकों को तहसील के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ते, जिससे समय और श्रम की बचत होती है। ग्रीन फील्ड के सेक्टर-46 में ऑनलाइन रजिस्ट्री कराकर उन्होंने प्रॉपर्टी बेची और रजिस्ट्री कार्य में पारदर्शिता की प्रशंसा की।

    विश्व चैम्पियन मुक्केबाज मैरिकाम को रजिस्ट्री की प्रति सौंपते हुए तहसीलदार नेहा सहारन व नायब तहसीदार उमेश कुमार।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। पद्म भूषण सम्मानित एवं विश्व चैम्पियन मुक्केबाज एमसी मैरीकाम ने पेपर रहित रजिस्ट्री प्रणाली की सराहना की। कहा कि यह पहल आम नागरिकों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि इस प्रणाली के लागू होने से अब उन्हें तहसील कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ते, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है।

    रजिस्ट्री कार्य में आई पारदर्शिता

    मुक्केबाज एमसी मैरीकाम ने बुधवार को ग्रीन फील्ड के सेक्टर-46 में आनलाइन रजिस्ट्री कराकर प्रापर्टी बेची है। मैरीकाम ने आगे कहा कि पूरी प्रक्रिया के डिजिटल होने से रजिस्ट्री कार्य में पारदर्शिता और सुगमता आई है। दस्तावेज का आनलाइन सत्यापन हो रहा है।

    उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह प्रणाली नागरिकों के अनुभव को और सहज बनाएगी तथा सरकारी सेवाओं में तकनीकी रूपांतरण को और गति प्रदान करेगी। इस मौके पर तहसीलदार नेहा सहारन और नायब तहसीलदार उमेश कुमार ने उन्हें बड़खल उपमंडल स्थित अपने कार्यालय में रजिस्ट्री सौंपी