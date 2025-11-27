डिजिटल रजिस्ट्री से प्रभावित हुईं पद्म भूषण मुक्केबाज मैरीकॉम, बोलीं—अब नहीं लगाने पड़ते तहसील के चक्कर

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। पद्म भूषण सम्मानित एवं विश्व चैम्पियन मुक्केबाज एमसी मैरीकाम ने पेपर रहित रजिस्ट्री प्रणाली की सराहना की। कहा कि यह पहल आम नागरिकों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि इस प्रणाली के लागू होने से अब उन्हें तहसील कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ते, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है।

रजिस्ट्री कार्य में आई पारदर्शिता मुक्केबाज एमसी मैरीकाम ने बुधवार को ग्रीन फील्ड के सेक्टर-46 में आनलाइन रजिस्ट्री कराकर प्रापर्टी बेची है। मैरीकाम ने आगे कहा कि पूरी प्रक्रिया के डिजिटल होने से रजिस्ट्री कार्य में पारदर्शिता और सुगमता आई है। दस्तावेज का आनलाइन सत्यापन हो रहा है।