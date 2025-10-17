एनआइट स्थापना दिवस पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने ताजा की शहर से जुड़ी यादें, कहा देश-प्रदेश की प्रगति में रहा है अहम योगदान
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने एनआईटी के स्थापना दिवस पर शहर से जुड़ी यादें ताजा कीं। उन्होंने कहा कि एनआईटी का देश और प्रदेश के विकास में अहम योगदान रहा है। केंद्रीय मंत्री ने संस्थान की शिक्षा और तकनीकी विकास में भूमिका की सराहना की और अपने पुराने दिनों को याद किया। उन्होंने छात्रों और शिक्षकों को शुभकामनाएं दीं।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। केंद्रीय ऊर्जा एवं आवासन, शहरी मामलों के मंत्री व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को औद्योगिक नगरी एनआइटी के स्थापना दिवस के मौके पर इस 75 वर्ष पुराने शहर से जुड़ी यादों को खूब ताजा किया।
देश की प्रगति में योगदान को सराहा
मनोहर लाल ने एनआइटी स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्होंने 1980 में प्रचारक के रूप में एक लंबा अरसा इस शहर में बिताया। एनआइटी क्षेत्र स्वावलंबी लोगों का शहर है, जो देश विभाजन के समय खाली हाथ आए थे और सीमांत प्रांत के विस्थापित लोगों ने किसी तरह का आरक्षण लेने से इन्कार करते हुए अपने पुरुषार्थ से न सिर्फ स्वयं अपने समाज को संवारा बल्कि देश-प्रदेश की प्रगति में भी योगदान दिया।
आरक्षण न लेकर पेश किया उदाहरण
उन्होंने कहा कि इस समाज ने आरक्षण न लेकर देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। इस शहर के लोगों ने उन्हें खूब प्यार दिया। मोटरसाइकिल पर घूमते हुए शहर की हर गली मोहल्ला उन्हें याद है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इस अवसर पर दैनिक जागरण में एनआइटी की स्थापना के बारे में प्रकाशित आलेख व विशेष परिशिष्ट को खास तौर पढ़ा और अपनी बधाई दी।
