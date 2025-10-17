एनआइट स्थापना दिवस पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने ताजा की शहर से जुड़ी यादें, कहा देश-प्रदेश की प्रगति में रहा है अहम योगदान

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। केंद्रीय ऊर्जा एवं आवासन, शहरी मामलों के मंत्री व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को औद्योगिक नगरी एनआइटी के स्थापना दिवस के मौके पर इस 75 वर्ष पुराने शहर से जुड़ी यादों को खूब ताजा किया।

देश की प्रगति में योगदान को सराहा मनोहर लाल ने एनआइटी स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्होंने 1980 में प्रचारक के रूप में एक लंबा अरसा इस शहर में बिताया। एनआइटी क्षेत्र स्वावलंबी लोगों का शहर है, जो देश विभाजन के समय खाली हाथ आए थे और सीमांत प्रांत के विस्थापित लोगों ने किसी तरह का आरक्षण लेने से इन्कार करते हुए अपने पुरुषार्थ से न सिर्फ स्वयं अपने समाज को संवारा बल्कि देश-प्रदेश की प्रगति में भी योगदान दिया।