पुलिस चौकी में आग लगाने वाले व्यक्ति की मौत, तीन बच्चों का पिता होने के बावजूद युवती से मंदिर में की थी दूसरी शादी

जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। सेक्टर-11 पुलिस चौकी में पुलिस की मौजूदगी में ज्वलनशील पदार्थ डाल कर खुद को आग लगाने वाले व्यक्ति की उपचार के दौरान सफदरजंग में मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के कोसी कलां के रहने वाला 36 वर्षीय धर्मवीर तीन बच्चों का पिता था।

उसने रामनगर की रहने वाली एक युवती से चार महीने पहले आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी। जब युवती के स्वजन को पता चला कि धर्मवीर तीन बच्चों का पिता है और पहले से ही शादीशुदा है तो वह अपनी बेटी को घर ले आए। उन्होंने अपनी बेटी की अन्य के साथ शादी तय कर दी।

शादी के बारे में जब धर्मवीर को सूचना मिली तो वह शराब के नशे में कार से युवती के घर पहुंच गया और अंदर कुल्हाड़ी लेकर उसके भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। जैसे-तैसे मौके पर मौजूद लोगों ने धर्मवीर से युवती और उसके भाई की सुरक्षा की और सेक्टर-11 चौकी की पुलिस को सूचना दे दी।

पुलिस ने मौके पर पहुंच कर धर्मवीर को हिरासत में ले लिया और कार सहित अपने साथ ले आई। चौकी में धर्मवीर ने मौका पाकर कार से बोतल निकाल कर ज्वलनशील पदार्थ अपने ऊपर डाल लिया और आग लगा ली।