    शादी का पता चला तो कुल्हाड़ी लेकर दुल्हन को मारने पहुंचा, पकड़ा गया तो पुलिस चौकी में खुद को लगाई आग

    By Subhash Dagar Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 08:59 PM (IST)

    एक युवक ने युवती की शादी की खबर सुनकर आपा खो दिया। वह कुल्हाड़ी लेकर उसके घर पहुंचा और फिर पुलिस चौकी में खुद को आग लगा ली। युवक युवती से एकतरफा प्यार करता था। पुलिस ने उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच कर रही है।

    पुलिस चौकी के अंदर खुद पर ज्वलीनशील पदार्थ डालकर लगाई आग।

    जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। थाना सेक्टर-आठ क्षेत्र के रामनगर में एक युवती की शादी की खबर सुनकर सिरफिरा युवक कुल्हाड़ी लेकर उसके घर में घुस गया और हमला करने की कोशिश की। जैसे-तैसे स्वजन ने युवती को आरोपी से बचाया।

    स्वजन ने इस बारे में थाना सेक्टर-आठ पुलिस को सूचना दी। पुलिस आरोपित को मौके पर आकर पकड़ लिया और सेक्टर-11 पुलिस चौकी ले गई। जब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही थी,  तब उसने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उसे गंभीर अवस्था में सफदरजंग में भर्ती कराया है। राम नगर निवासी युवती के भाइ ने पुलिस को दी शिकायत में बताया रविवार उनके घर में बहन की शादी थी। देर रात उनके घर में धर्मवीर आ गया। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी।

    आरोपी धर्मवरी ने शिकायतकर्ता की बहन पर जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी से हमला करने की कोशिश की। धर्मवीर बार-बार कह रहा था कि वह आज सभी को जान से मार देगा।

    आरोपी काॅलोनी में अपनी कार लेकर आया था। उसने कार में ही एक बोतल में ज्वलनशील पदार्थ रखा हुआ था। जब पुलिस उसे चौकी में ले गई तो वहां किसी तरह नजर बचाकर वह कार के अंदर से बोतल उठा लाया और उसे अपने ऊपर डाल कर आग लगा ली।

    पुलिसकर्मियों ने किसी तरह आग बुझाई और धर्मवीर को बादशाह खान अस्पताल लेकर गए। यहां से डाॅक्टरों ने उसे गंभीर हालत में सफदरजंग भेज दिया।

    पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में पुलिस की भी लापरवाही रही कि आरोपी ज्वलनशील पदार्थ लेकर पुलिस चौकी के अंदर पहुंच गया और पुलिसकर्मियों को पता भी नहीं चला।

