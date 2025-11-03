शादी का पता चला तो कुल्हाड़ी लेकर दुल्हन को मारने पहुंचा, पकड़ा गया तो पुलिस चौकी में खुद को लगाई आग

जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। थाना सेक्टर-आठ क्षेत्र के रामनगर में एक युवती की शादी की खबर सुनकर सिरफिरा युवक कुल्हाड़ी लेकर उसके घर में घुस गया और हमला करने की कोशिश की। जैसे-तैसे स्वजन ने युवती को आरोपी से बचाया। स्वजन ने इस बारे में थाना सेक्टर-आठ पुलिस को सूचना दी। पुलिस आरोपित को मौके पर आकर पकड़ लिया और सेक्टर-11 पुलिस चौकी ले गई। जब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही थी, तब उसने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली।

उसे गंभीर अवस्था में सफदरजंग में भर्ती कराया है। राम नगर निवासी युवती के भाइ ने पुलिस को दी शिकायत में बताया रविवार उनके घर में बहन की शादी थी। देर रात उनके घर में धर्मवीर आ गया। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी।