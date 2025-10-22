Language
    घर से 90 किमी दूर मिला था युवक का शव, क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा आरोपी मकान मालिक

    By Anup Tiwari
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 07:12 PM (IST)

    एक युवक का शव उसके घर से 90 किलोमीटर दूर मिला था। क्राइम ब्रांच ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहन जांच कर रही है। आरोपी से पूछताछ जारी है ताकि हत्या के मकसद का पता चल सके।

    गिरफ्तार आरोपी। जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। पांच दिन पहले सिही गांव के खाली प्लाट में मिले युवक के शव के मामले में क्राइम ब्रांच ने गुत्थी सुलझा ली है। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की गिरफ्तारी पर जानकारी मिली कि मृतक ने घर से 90 किलोमीटर उसके यहां किराये पर कमरा लिया हुआ था। जहां उसका आरोपित मकान मालिक से किसी बात को लेकर विवाद हुआ।

    इस दौरान आरोपित ने युवक को पीटा। जिससे उसकी मौत हो गई। वेटनरी डाक्टर आरोपित कुलदीप को पुलिस ने सिही गांव से गिरफ्तार किया। बुलदंशहर के गांव धमेड़ा में रहने वाले देशराज ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था उनका लड़का अनुज 16 अक्टूबर को घर से अलीगढ़ जाने के लिए निकला था।

    17 अक्टूबर को उनको जानकारी मिली कि अनुज का शव सिही गांव के पास स्थित खाली प्लाट में पड़ा हुआ है। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। सेक्टर-8 थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच क्राइम ब्रांच 56 को दी गई थी।

    ऐसे चढ़ा क्राइम ब्रांच के हत्थे

    क्राइम ब्रांच की टीम ने सिही गांव में करीब 50 लोगों से पूछताछ की। इस दौरान लोगों ने बताया कि मृतक कुलदीप के घर में समय समय पर आता जाता था। क्राइम ब्रांच ने कुलदीप से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि अनुज ने उसके यहां पर किराए पर कमरा लिया हुआ था। वह उसके घर की महिलाओं पर खराब नजर रखने लगा था।

    कुलदीप के अनुसार उसने अनुज को कई बार समझाया भी था। 16 अक्टूबर को अनुज अपने कमरे पर आया था। इस दौरान किसी बात को लेकर उसकी कुलदीप से बहस हो गई। जिसमें कुलदीप ने अनुज को डंडे से बुरी तरह से पीटा। जिससे उसकी मौत हो गई। जान से मारने के बाद अनुज के शव को खाली जगह में फेंक दिया। कुलदीप को कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपित को चार दिन की रिमांड पर लिया गया है।