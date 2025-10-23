Language
    लाडो लक्ष्मी योजना: इस दिन आएंगे लाभार्थियों के खाते में 2100 रुपये, पार्षद कार्यालय में कराएं पंजीकरण

    By Subhash Dagar Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 11:20 PM (IST)

    पूर्व मंत्री मूलचंद शर्मा ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र लाभार्थियों से पार्षदों के कार्यालयों में पंजीकरण कराने का आग्रह किया है। पंजीकरण शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद हरियाणा दिवस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाभार्थियों के खाते में 2100 रुपये जमा कराएंगे। महिलाएं निगम कार्यालय में भी पंजीकरण करा सकती हैं।

    Hero Image

    लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हरियाणा दिवस पर डाले जाएंगे पैसे।

    जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। पूर्व मंत्री एवं विधायक मूलचंद शर्मा ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना काे लेकर कहा है कि पात्र लाभार्थी वंचित न रह जाएं। लाभार्थियों के लिए पार्षदों के कार्यालयों में विशेष पंजीकरण शिविर लगाए जा रहे हैं। सभी पात्र लाभार्थी पार्षदों के कार्यालयों में जाकर पंजीकरण करा लें।

    उन्होंने बताया कि पंजीकरण की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद उनके खाते में हरियाणा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 2100 जमा कराएंगे। यदि महिलाओं को पंजीकरण कराने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो वह बल्लभगढ़ नगर निगम कार्यालय में निगम संयुक्त आयुक्त करण सिंह भगोरिया से भी मिलकर पंजीकरण करा सकते हैं।