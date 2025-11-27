Language
    फरीदाबाद में JEE Mains की तैयारी कर रही छात्रा ने 10वीं मंजिल से कूदकर दी जान, काफी दिनों से डिप्रेशन में थी

    By Deepak Pandey Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 03:08 PM (IST)

    फरीदाबाद में JEE Mains की तैयारी कर रही एक छात्रा ने 10वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार, वह काफ़ी दिनों से डिप्रेशन में थी। घटना से परिजनों में शोक की लहर है। यह घटना छात्रों में तनाव को दर्शाती है। आत्महत्या एक गंभीर समस्या है, और मदद के लिए आगे आना चाहिए।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। ग्रेटर फरीदाबाद स्थित सेक्टर-88 एडोर सोसायटी की दसवीं मंजिल से कूदकर छात्रा ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण प्रतियोगिता परीक्षा का तनाव बताया गया है। छात्रा के पास से पुलिस को किसी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला है। छात्रा का डिप्रेशन को लेकर पिछले काफी दिनों से इलाज भी चल रहा था।

    ग्रेटर फरीदाबाद एडोर सोसायटी समृद्धि में तीसरी मंजिल पर रहने वाले आलम के दो बच्चे थे। उनकी बेटी इंशा ने पिछले साल बारहवीं पास की थी। इसके बाद उसने जेईई मेंस को लेकर परीक्षा दी थी। जिसमें वह असफल रही थी। इसको लेकर इंसा काफी तनाव में रहने लगी थी। जब इस बात की जानकारी उसके माता पिता को लगी तो उन्होंने दिल्ली अपोलो से उसका इलाज शुरू करवाया।

    पिछले करीब एक महीने से वह डिप्रेशन को लेकर दवाईयां भी ले रही थी। आलम कोलकाता की निजी कंपनी में कार्यरत हैं। बुधवार देर शाम छात्रा की मां सब्जी लेने के लिए बाजार गई थी। छोटा भाई भी किसी काम से बाहर गया था। देर शाम इंसा तीसरी मंजिल से लिफ्ट के जरिए दसवीं मंजिल पर गई और फिर वहां से छलांग लगा दी। गेट पर मौजूद सुरक्षाकर्मी ने जब गिरने की आवाज सुनी तो वह मौके पर पहुंचे।

    उन्होंने लहुलुहान अवस्था में छात्रा को देखा तो उसके स्वजन को जानकारी दी। मौके पर पहुंचे स्वजन इलाज के लिए छात्रा को निजी अस्पताल ले गए। जहां उसकी मौत हो गई। बीपीटीपी थाना प्रभारी के अनुसार पिछले काफी समय से छात्रा का डिप्रेशन को लेकर इलाज चल रहा था। वह प्री मेंस क्लीयर नहीं कर पाने को लेकर तनाव में थी। दोबारा से उसकी तैयारियों में जुटी हुई थी। शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंप दिया गया है।