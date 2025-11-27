फरीदाबाद में JEE Mains की तैयारी कर रही छात्रा ने 10वीं मंजिल से कूदकर दी जान, काफी दिनों से डिप्रेशन में थी

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। ग्रेटर फरीदाबाद स्थित सेक्टर-88 एडोर सोसायटी की दसवीं मंजिल से कूदकर छात्रा ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण प्रतियोगिता परीक्षा का तनाव बताया गया है। छात्रा के पास से पुलिस को किसी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला है। छात्रा का डिप्रेशन को लेकर पिछले काफी दिनों से इलाज भी चल रहा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ग्रेटर फरीदाबाद एडोर सोसायटी समृद्धि में तीसरी मंजिल पर रहने वाले आलम के दो बच्चे थे। उनकी बेटी इंशा ने पिछले साल बारहवीं पास की थी। इसके बाद उसने जेईई मेंस को लेकर परीक्षा दी थी। जिसमें वह असफल रही थी। इसको लेकर इंसा काफी तनाव में रहने लगी थी। जब इस बात की जानकारी उसके माता पिता को लगी तो उन्होंने दिल्ली अपोलो से उसका इलाज शुरू करवाया।

पिछले करीब एक महीने से वह डिप्रेशन को लेकर दवाईयां भी ले रही थी। आलम कोलकाता की निजी कंपनी में कार्यरत हैं। बुधवार देर शाम छात्रा की मां सब्जी लेने के लिए बाजार गई थी। छोटा भाई भी किसी काम से बाहर गया था। देर शाम इंसा तीसरी मंजिल से लिफ्ट के जरिए दसवीं मंजिल पर गई और फिर वहां से छलांग लगा दी। गेट पर मौजूद सुरक्षाकर्मी ने जब गिरने की आवाज सुनी तो वह मौके पर पहुंचे।