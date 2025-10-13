Language
    फरीदाबाद में इनेलो प्रदेश उपाध्यक्ष पोरस डागर पर उनके छोटे भाई ने किया हमला, पत्नी भी घायल

    By Deepak Pandey Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 03:08 AM (IST)

    फरीदाबाद के झाड़सेतली गांव में इनेलो के प्रदेश उपाध्यक्ष पोरस डागर पर उनके छोटे भाई अजीत डागर ने हमला कर दिया, जिसमें पोरस की पत्नी भावना भी घायल हो गईं। भावना ने अजीत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि अजीत ने गाली-गलौज करते हुए हथौड़े से पोरस पर हमला किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जो कि पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है।

    इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश उपाध्यक्ष पोरस डागर पर उनके छोटे भाई अजीत डागर ने हमला कर दिया।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। झाड़सेतली गांव में रहने वाले इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश उपाध्यक्ष पोरस डागर पर उनके छोटे भाई अजीत डागर ने हमला कर दिया। इसमें उनकी पत्नी भावना डागर भी घायल हो गई। भावना डागर ने अजीत के खिलाफ सेेक्टर-58 थाना पुलिस में शिकायत दी है।

    भावना डागर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि करीब नौ बजे उनके पति पूजा कर रहे थे। तभी उनके छोटे भाई अजीत डागर अपनी कार में कुछ लोगों के साथ घर पर पहुंचे और बाहर खड़े होकर तेज आवाज में चिल्लाने और गाली-गलौज करने लगे। आवाज सुनकर पोरस डागर की पत्नी भावना बाहर आईं।

    अजीत ने उनके साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। शोर-शराबा सुनकर पोरस भी मौके पर आ गए। दोनों भाइयों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। पोरस का आरोप है कि उनके छोटे भाई अजीत ने अपनी कार से एक हथौड़ा लेकर उन पर वार कर दिया। हमले में सिर और पैरों में चोटें आईं। पति को बचाने आयी भावना भी घायल हो गई। पोरस ने बताया कि घटना के दौरान सीसीटीवी कैमरों में पूरी वारदात रिकॉर्ड हुई है।

    सेक्टर-58 थाना प्रभारी विनोद कुमार का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह मामला पारिवारिक और प्रापर्टी विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।