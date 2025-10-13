फरीदाबाद में इनेलो प्रदेश उपाध्यक्ष पोरस डागर पर उनके छोटे भाई ने किया हमला, पत्नी भी घायल

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। झाड़सेतली गांव में रहने वाले इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश उपाध्यक्ष पोरस डागर पर उनके छोटे भाई अजीत डागर ने हमला कर दिया। इसमें उनकी पत्नी भावना डागर भी घायल हो गई। भावना डागर ने अजीत के खिलाफ सेेक्टर-58 थाना पुलिस में शिकायत दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भावना डागर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि करीब नौ बजे उनके पति पूजा कर रहे थे। तभी उनके छोटे भाई अजीत डागर अपनी कार में कुछ लोगों के साथ घर पर पहुंचे और बाहर खड़े होकर तेज आवाज में चिल्लाने और गाली-गलौज करने लगे। आवाज सुनकर पोरस डागर की पत्नी भावना बाहर आईं।

अजीत ने उनके साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। शोर-शराबा सुनकर पोरस भी मौके पर आ गए। दोनों भाइयों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। पोरस का आरोप है कि उनके छोटे भाई अजीत ने अपनी कार से एक हथौड़ा लेकर उन पर वार कर दिया। हमले में सिर और पैरों में चोटें आईं। पति को बचाने आयी भावना भी घायल हो गई। पोरस ने बताया कि घटना के दौरान सीसीटीवी कैमरों में पूरी वारदात रिकॉर्ड हुई है।