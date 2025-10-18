त्योहारी सीजन में फरीदाबाद की सड़कें पस्त, वाहनों का बढ़ा दबाव; रेलवे पुलों पर जाम

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। त्योहारी सीजन में शहर की सड़कों पर ट्रैफिक अभी से अपने पीक पर पहुंच गया है। आने वाले दिनों में खासकर वीकएंड में जाम और अधिक लगने की आशंका है। रेलवे पुलों को पार करना मुश्किल हो रहा है। तीन मिनट के सफर के लिए 15 से 20 मिनट लग रहे हैं।

शुक्रवार दिनभर ट्रैफिक व्यवस्था चरमराती दिखी और सभी प्रमुख सड़कों पर वाहनों का दबाव रहा। नीलम रेलवे पुल पर तो आम दिनों में भी वाहनों की लंबी लाइन दिखाई देती है। क्योंकि शुक्रवार इस सप्ताह का आखिरी कार्यदिवस था, इसलिए भी जाम रहा। अब शनिवार को धनतेरस के चलते लोग मार्केट की ओर जाएंगे तो भी जाम लगने की आशंका रहेगी। बता दें नो व्हीकल व नो पार्किंग जोन में गाड़ियां खड़ी हो रही हैं। जिस वजह से यह स्थिति बन रही है।

दरअसल इस समय अधिकतर लोग खरीदारी कर रहे हैं। मार्केट की ओर जाना बहुत अधिक हो रहा है। एक-दूसरे को देने के लिए लोग उपहार भी खरीद रहे हैं। इससे ऐसे रास्तों और पुलों पर वाहनों का दबाव बढ़ गया है। सबसे अधिक बुरा हाल एनआइटी को हाईवे से जोड़ने वाले रेलवे पुलों का है।

इन पर शुक्रवार को वाहनों की लंबी लाइन लगी दिखाई दी। इसका असर एनआइटी के नीलम चौराहे पर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। यह लंबी लाइन बीके अस्पताल चौक तक दिखाई दी। फिर बीके से हार्डवेयर रोड और नीलम से बाटा रोड, बीके से केसी सिनेमा रोड भी वाहन रेंग-रेंगकर चल रहे हैं। ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरपास से लेकर बड़खल रेलवे पुल के ऊपर वाहनों की लंबी लाइन दिखाई दी।