    बल्लभगढ़ से खेड़ी कलां वाली सिटी बसों के बढ़ेंगे फेरे, हजारों यात्रियों को मिलेगी राहत

    By Susheel Bhatia Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 11:34 AM (IST)

    बल्लभगढ़ से खेड़ी कलां के बीच सिटी बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। इस फैसले से रोजाना यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी और उन्हें कम इंतजार करना पड़ेगा। अधिकारियों के अनुसार, यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए बसों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इससे सड़क पर निजी वाहनों का दबाव भी कम होगा।

    खेड़ी कलां गांव तक सिटी बस चलवाने पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का बुके देकर स्वागत करते हुए ग्रामीण। सौ. ग्रामीण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। बल्लभगढ़ से खेड़ी कलां गांव के चलाई गई सिटी बस के फेरे बढ़ाने की मांग को लेकर ग्रामीण केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मिले। चौधरी छोटूराम सेवा समिति खेड़ी कलां के प्रधान सत्यपाल नरवत, चौधरी सुभाष वीर, बलजीत सिंह, रणवीर सिंह, महेंद्र, अमित, रामवीर सिंह, कमल सिंह, हेमराज गुप्ता शनिवार को कृषि विज्ञान केंद्र भूपानी गए थे। यहां मंत्री भी आए हुए थे।

    ग्रामीणों ने गांव से बल्लभगढ़ तक बस चलवाने के लिए मंत्री का धन्यवाद किया। साथ ही मंत्री से अनुरोध किया कि बस के दो चक्कर और बढ़ाएं जाएं तथा जो बस अब गुरुग्राम डिपो से आती है उसे बल्लभगढ़ डिपो से चलाया जाए। मंत्री ने एफएमडीए के जीएम राजीव नागपाल को फोन किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि फेरे बढ़ाए जाएंगे। इस बस को चलने से ओल्ड फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन जाने वाले सीधे स्टेशन पहुंच जाएंगे।

    यह बस सुबह बल्लभगढ़ से 6.30 बजे और 7.30 बजे चलकर खेड़ी कलां से सुबह 7.30 बजे और 8.30 चलेगी। दोपहर को एक बजे बल्लभगढ़ से चलकर खेड़ी कलां दो बजे पहुंचेगी और दो बजे खेड़ी कलां से वापसी तथा शाम को बल्लभगढ़ से पांच चलेगी।

    छह बजे खेड़ी कलां गांव में पहुंचेगी तथा 6.15 बजे वापसी बल्लभगढ़ के लिए यह बस खेड़ी कलां से जाट चौक (सेक्टर 84, 85,88,89) अमोलिक चौक (सेक्टर 85,86,87,88) SRS, शिव साई, पाम, ओजोन आदि सोसायटी सेक्टर 17 पुल, सेक्टर 17, 18, पुरानी सब्जी मंडी चौक, सेक्टर 16, 16ए, सेक्टर 19, ओल्ड फरीदाबाद, ओल्ड मेट्रो स्टेशन, नीलम पुल, बाटा पुल, वाइएमसीए गुडईयर चौक, बल्लभगढ़ बस स्टैंड तक जाएगी और इसी तरह वापस आएगी। इस बस से ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टरों व सोसायटी में रहने वाले लोगों को काफी फायदा होगा।