बल्लभगढ़ से खेड़ी कलां वाली सिटी बसों के बढ़ेंगे फेरे, हजारों यात्रियों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। बल्लभगढ़ से खेड़ी कलां गांव के चलाई गई सिटी बस के फेरे बढ़ाने की मांग को लेकर ग्रामीण केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मिले। चौधरी छोटूराम सेवा समिति खेड़ी कलां के प्रधान सत्यपाल नरवत, चौधरी सुभाष वीर, बलजीत सिंह, रणवीर सिंह, महेंद्र, अमित, रामवीर सिंह, कमल सिंह, हेमराज गुप्ता शनिवार को कृषि विज्ञान केंद्र भूपानी गए थे। यहां मंत्री भी आए हुए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ग्रामीणों ने गांव से बल्लभगढ़ तक बस चलवाने के लिए मंत्री का धन्यवाद किया। साथ ही मंत्री से अनुरोध किया कि बस के दो चक्कर और बढ़ाएं जाएं तथा जो बस अब गुरुग्राम डिपो से आती है उसे बल्लभगढ़ डिपो से चलाया जाए। मंत्री ने एफएमडीए के जीएम राजीव नागपाल को फोन किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि फेरे बढ़ाए जाएंगे। इस बस को चलने से ओल्ड फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन जाने वाले सीधे स्टेशन पहुंच जाएंगे।

यह बस सुबह बल्लभगढ़ से 6.30 बजे और 7.30 बजे चलकर खेड़ी कलां से सुबह 7.30 बजे और 8.30 चलेगी। दोपहर को एक बजे बल्लभगढ़ से चलकर खेड़ी कलां दो बजे पहुंचेगी और दो बजे खेड़ी कलां से वापसी तथा शाम को बल्लभगढ़ से पांच चलेगी।