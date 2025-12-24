फरीदाबाद के अशोका एन्क्लेव में अवैध रूप से चल रही थी लैब, सीएम फ्लाइंग ने की छापेमारी
फरीदाबाद के सराय ख्वाजा क्षेत्र के अशोका एन्क्लेव में एक अवैध पैथ लैब का भंडाफोड़ हुआ। भूपेंद्र सिंह नामक एक व्यक्ति बिना डिप्लोमा के लैब चला रहा था, ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सराय ख्वाजा क्षेत्र में अशोका एन्क्लेव में अवैध रूप से एक पैथ लैब चलाने का मामला सामने आया है। बिना किसी डिप्लोमा के संचालक भूपेंद्र सिंह यहां लैब चला रहा था। लैब स्वास्थ्य विभाग के रिकार्ड में भी पंजीकृत नहीं है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी करके इस पैथ लैब पर कार्रवाई की। सराय ख्वाजा थाना
पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर लैब संचालक को हिरासत में ले लिया गया है। उससे पूछताछ के दौरान कोई वैध डिग्री या डिप्लोमा नहीं मिला। आरोपित के पास नमूने लेने का कोई रिकार्ड तक नहीं मिला है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपित खुद ही लेागों के ब्लड और यूरिन के नमूने लेता था उसकी रिपोर्ट बनवा कर लोगों को वाट्सएप पर ही भेजता था।
जानकारी के अनुसार सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली कि अशोक एन्क्लेव में एक पैथ लैब चलाई जा रही है लेकिन लैब चलाने वाला व्यक्ति इसके योग्य नहीं है। उसके पास लैब चलाने के लिए न तो स्वास्थ्य विभाग से कोई अनुमति है और न ही कोई डिप्लोमा। सीएमओ के निर्देश पर डाक्टरों की टीम बनाई गई।
टीम में शामिल उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा.एके यादव, डा.रिचा बत्रा तथा डा.लोकेश गुप्ता ने छापेमारी की। डा.एके यादव ने बताया कि लैब संचालक के पास कोई भी डिग्री अथवा डिप्लोमा नहीं है। मौके पर पैथ लैब में संबंधित हेमेटोलाजी एनालाइजर, पार्ट एनालाइजर, माइक्रोसोर्ब, तथा वेंटेनर ट्यूब भी मिले। इनका उपयोग टेस्स्टिंग में किया जाता था।
