फरीदाबाद के अशोका एन्क्लेव में अवैध रूप से चल रही थी लैब, सीएम फ्लाइंग ने की छापेमारी

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सराय ख्वाजा क्षेत्र में अशोका एन्क्लेव में अवैध रूप से एक पैथ लैब चलाने का मामला सामने आया है। बिना किसी डिप्लोमा के संचालक भूपेंद्र सिंह यहां लैब चला रहा था। लैब स्वास्थ्य विभाग के रिकार्ड में भी पंजीकृत नहीं है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी करके इस पैथ लैब पर कार्रवाई की। सराय ख्वाजा थाना

पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर लैब संचालक को हिरासत में ले लिया गया है। उससे पूछताछ के दौरान कोई वैध डिग्री या डिप्लोमा नहीं मिला। आरोपित के पास नमूने लेने का कोई रिकार्ड तक नहीं मिला है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपित खुद ही लेागों के ब्लड और यूरिन के नमूने लेता था उसकी रिपोर्ट बनवा कर लोगों को वाट्सएप पर ही भेजता था।

जानकारी के अनुसार सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली कि अशोक एन्क्लेव में एक पैथ लैब चलाई जा रही है लेकिन लैब चलाने वाला व्यक्ति इसके योग्य नहीं है। उसके पास लैब चलाने के लिए न तो स्वास्थ्य विभाग से कोई अनुमति है और न ही कोई डिप्लोमा। सीएमओ के निर्देश पर डाक्टरों की टीम बनाई गई।