नाम, पता और मोबाइल नंबर सब गलत, 2019 का सर्वे बना सिरदर्द; IAS और HCS अफसरों को अब छूट रहे पसीने

मेरी संपत्ति आईडी में मोबाइल नंबर और नाम गलत था। इसे ठीक करवाने के लिए मुझे नगर निगम मुख्यालय के कई चक्कर लगाने पड़े। अब जाकर मेरी आईडी सही हुई है।

-सोमवीर, सेक्टर 58



निगम द्वारा एक संपत्ति कर बिल भेजा गया था। नाम और पता गलत थे। जब हमने जाँच की, तो हमें पता चला कि संपत्ति आईडी में गलत पता दर्ज किया गया था। अब हमने इसे ठीक करवाने के लिए निगम में आवेदन किया है।

-दुष्यंत, जवाहर कॉलोनी



पहचान पत्रों में सुधार का कार्य निरंतर जारी है। त्रुटियों को सुधारने के साथ-साथ नई पहचान पत्र भी बनाए जा रहे हैं। परिणामस्वरूप, संपत्ति इकाइयों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। प्रत्येक ZTO से पहचान पत्रों में सुधार के संबंध में प्रतिदिन रिपोर्ट ली जा रही है।

-धीरेंद्र खड़गटा, नगर निगम आयुक्त



