जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। पल्ला थाना क्षेत्र में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता पर महिला पुलिसकर्मियों को अपने घर में बंधक बनाने का आरोप लगा है। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पत्नी के साथ कपड़ा लेने घर पहुंची थीं महिला पुलिसकर्मी

पुलिस के अनुसार, हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता विजय हिंदू की पत्नी गुड़िया ने पल्ला थाने में शिकायत दी थी, जिसमें उसने बताया कि विजय के साथ उसकी शादी साल 2008 में हुई थी। उनके बच्चे भी हैं। साल 2018 में विजय ने प्रीति नाम की महिला से दूसरी शादी कर ली। अब वह उसे प्रताड़ित करता है। इसलिए गुड़िया बच्चों को साथ लेकर अलग रहती है।

थाने से बुलानी पड़ी अतिरिक्त पुलिस गुड़िया ने शिकायत में बताया कि उसके और बच्चों के सर्दियों के कपड़े विजय के घर पर हैं। मंगलवार को दो महिला पुलिसकर्मी गुड़िया को साथ लेकर उसके कपड़े लेने विजय के घर गई थीं। वहां विजय ने उन्हें कमरे में बंद कर बाहर से कुंडी लगा दी। काफी देर तक महिला पुलिसकर्मी कमरे में बंद रहीं। अंदर से उन्होंने थाने फोन किया। थाने से अन्य पुलिसकर्मी गए तब उन्हें छुड़ाया।