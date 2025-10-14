रिश्वत मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू, तीन साल बाद टूटी पुलिस की नींद और दारोगा के खिलाफ FIR दर्ज

सुभाष डागर, फरीदाबाद। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक उपनिरीक्षक के खिलाफ रिश्वत मांगने के मामले में सुनवाई शुरू कर दी है। थाना सदर पुलिस ने तीन वर्ष बाद अब उपनिरीक्षक वीरसैन के खिलाफ रिश्वत मांगने के आरोप में मामला दर्ज किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नरेंद्र सिंह ने तीन मार्च-2022 को थाना सदर पुलिस में एक शिकायत दी थी। तब वीरसैन थाना सदर पुलिस में तैनात था। वह 12 मार्च-2022 को जांच करने के लिए आया था। वह तब उसकी शिकायत पर कार्रवाई करने के बदले 40 हजार रुपये रिश्वत मांग रहा था। 10 हजार रुपये उसे दे दिए थे। उसने 20 हजार रुपये और देने के लिए कहा। उसने धमकी दी कि यदि 20 हजार रुपये नहीं दिए तो वह उसे किसी झूठे मुकदमे में फंसा देगा। उसकी यह मच्छगर में कार रिपेरिंग के कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे के कैद हो गई।