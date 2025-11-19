हरियाणा में प्रशासन की लापरवाही का अजब-गजब मामला, मंत्री से सड़क का उद्घाटन कराकर निर्माण कराना भूल गए अधिकारी

जागरण संवाददाता, तिगांव (फरीदाबाद)। बल्लभगढ़-तिगांव-मंझावली कनेक्टिविटी के लिए तिगांव में करीब डेढ़ किलोमीटर फिरनी बाधा बनी हुई है। तीन अक्टूबर को इस फिरनी के निर्माण कार्य के लिए प्रदेश के राज्य मंत्री राजेश नागर ने नारियल भी फोड़ दिया। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने दावा किया था कि कुछ ही दिन में काम शुरू हो जाएगा लेकिन करीब डेढ़ माह बीत जाने के बाद काम शुरू नहीं हो सका है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस वजह से 30 हजार से अधिक वाहन चालक प्रतिदिन परेशान हो रहे हैं। यह रास्ता दर्जनभर से अधिक गांव को सीधे जोड़ता है। यह फिरनी सीमेंटेड बनाई जानी है। इसकी लागत करीब पांच करोड़ रुपये आएगी। विभाग की ओर से पानी निकासी के लिए नाली भी बनाई जानी है। याद रहे बल्लभगढ़ से तिगांव के सरकारी स्कूल तक 16 करोड़ रुपये की लागत से सात मीटर सड़क चौड़ी की जा चुकी है।

मंत्री राजेश नागर की सिफारिश पर इस सड़क को चौड़ा करने की योजना को मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी थी। प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अपने कोटे से यह बजट दिया था। मंझावली पुल शुरू होते ही बढ़ेगा आवागमन यमुना नदी पर मंझावली पुल बन गया है। हरियाणा की जमीन पर अप्रोच सड़क बन गई है। अब केवल उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सड़क बनाना बाकी है। इसके बाद ग्रेटर नोएडा तक जाना-आना शुरू हो जाएगा। इससे तिगांव की मुख्य सड़क पर वाहनों का अत्यधिक दबाव हो जाएगा।

यदि फिरनी चौड़ी नहीं हुई तो यहां अक्सर जाम जैसी स्थिति बनी रहेगी। इसलिए ग्रामीण लगातार फिरनी को चौड़ी कराने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि फिलहाल यदि किसी की शादी होती है तो भी इस सड़क पर लंबा जाम लग जाता है। पुल शुरू होने के बाद तो यहां से भारी वाहनों का आवागमन भी शुरू हो जाएगा।

ग्रेप लगने से काम शुरू नहीं लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता प्रकाश लाल का कहना है कि काम तो काफी पहले शुरू कर दिया जाता लेकिन ग्रेप लागू है। अब फिरनी की नाली का निर्माण जरूर शुरू कर दिया जाएगा। उधर राज्य मंत्री राजेश नागर ने बताया कि इस बारे में अधिकारी से बात करेंगे और काम जल्द शुरू कराया जाएगा।