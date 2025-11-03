हरमनप्रीत की टीम ने दिलाया भारत को पहला महिला विश्व कप, जश्न में डूबा दिल्ली-एनसीआर और मनाने लगे 'दीवाली'

सुशील भाटिया, फरीदाबाद। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार रात्रि जब नवीं मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हरा कर विश्व कप जीता तो औद्योगिक नगरी के खेल प्रेमियों ने 12 दिन फिर दीवाली मनाई। दीवाली की तरह ही खूब आतिशबाजी की। भारतीय महिला टीम ने पहली बार विश्व कप का खिताब जीता है। कमोबेश ऐसा ही नजारा दिल्ली-एनसीआर के सभी शहरों में देखने को मिला।

सेमीफाइनल में सात बार की चैंपियन आस्ट्रेलिया को हराने के बाद फाइनल में पहुंची हरमनप्रीत कौर की टीम से विश्व कप का खिताब देश को दिलाने की अपेक्षाएं बेहद बढ़ गई थी। इसी आस के साथ खेल प्रेमी दोपहर तीन बजे से ही टीवी सेट के आगे बैठ गए थे, पर वर्षा के कारण मैच समय पर शुरू नहीं हुआ तो खेल प्रेमी कुछ मायूस भी थे, पर जब पांच बजे शुरू हुआ तो उसके बाद खेल प्रेमियों ने पहले बल्लेबाजी और फिर गेंदबाजों की हर गेंद पर टीम इंडिया के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया।

दक्षिण अफ्रीकी कप्तान लारा वुल्वार्ड ने जब शतकीय पारी खेली तो एक बार तो टीम इंडिया संकट में थी, पर उसके बाद एक के बाद एक विकेट गिरे और अंत में जब दीप्ति शर्मा की गेंद पर हरमनप्रीत कौर ने खूबसूरत कैच पकड़ा तो भारतीय टीम के विश्व कप जीतने के साथ ही खेल प्रेमियों ने पटाखे छोड़ कर अपनी खुशियाें को जाहिर किया।

खेल प्रेमी ऋषभ ने कहा कि दो साल पहले 19 नवंबर को ही भारतीय पुरुष टीम आस्ट्रेलिया से विश्व कप के फाइनल में हारी थी और ठीक दाे साल बाद अब नवंबर माह में ही भारतीय महिला टीम ने विश्व कप का खिताब दिला कर हम सबको गौरव दिलाया।

पूर्व क्रिकेटर संजय सपरा के अनुसार यह अद्भुत खिताबी जीत है और भारतीय महिला खिलाड़ियों ने साबित कर दिया कि वह किसी से किसी मायने में कम नहीं है। नवीं मुंबई के मैदान पर विश्व विजेता के खिताब के साथ इतिहास बनते हमने देखा और तिरंगा फहरता देख कर हमारा रोम-रोम रोमांचित है।