Gurugram News: रेडियोथेरेपिस्ट ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पत्नी सहित पांच पर मामला दर्ज
गुरुग्राम में एक रेडियोथेरेपिस्ट ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने मृतक की पत्नी और उसके परिवार वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक, योगेश सिंह, सेक्टर-87 स्थित पर्ल सोसायटी में रहते थे और पारिवारिक विवादों से परेशान थे। योगेश ने आत्महत्या से पहले अपने भाई को फोन पर अपनी परेशानी बताई थी।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। गुरुग्राम के निजी अस्पताल में रेडियोथेरेपिस्ट ने सेक्टर-87 स्थित पर्ल सोसायटी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। स्वजन ने मृतक की पत्नी सहित पांच लोगों पर प्रताड़ित करने की शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी।
ग्वालियर की विवेकानंद कालोनी में रहने वाले प्रकाश सिंह सेंगर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका भााई योगेश सिंह सेक्टर-87 स्थित पर्ल सोसायटी में रहताो था। पिछले काफी समय से उसका पत्नी और उसके मायके वालों से विवाद चल रहा था। आए दिन छोटी छोटी बात पर मायके वाले उसके भाई से झगड़ा करने के लिए आ जाते थे। अपनी परेशानी योगेश ने भाई को फोन पर बताई थी।
शुक्रवार को उनके भाई ने अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जांच अधिकारी जोगेंद्र ने बताया कि पत्नी सहित पांच लोगों के खिलाफ शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। जांच की जा रही है।
