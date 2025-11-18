गुरुग्राम नहर बनी कूड़े का डंपिंग ग्राउंड... ऊपर से पॉलीथीन की चादर, नीचे फसलें बर्बाद

गुरुग्राम नहर फरीदाबाद, गुरुग्राम जिले के सोहना, नूंह जिले के पुन्हाना, पिनंगवा और फिरोजपुर झिरका तथा राजस्थान के भरतपुर जिले की भूमि की सिंचाई करती है।

पॉलीथीन और थर्मोकोल सहित अन्य कचरा नहर में बहता है। इस कचरे के कारण खेतों की जुताई मुश्किल हो जाती है। कई बार, पॉलीथीन फसलों को अंकुरित होने से रोकता है। नहर में कचरा डालने से रोका जाना चाहिए।

- श्याम सुंदर नंबरदार, कबूलपुर बांगर

खेतों से नहर में पानी बहता है। सिंचाई के लिए, खेतों तक भूमिगत पाइपलाइनें बिछाई जाती हैं और डीजल पंपों का उपयोग करके खेतों की सिंचाई की जाती है। ऐसी स्थिति में, पॉलीथीन पाइपलाइन को अवरुद्ध कर देता है, जिससे बार-बार खुदाई करके उसे बदलना मुश्किल हो जाता है।

-नादर, फतेहपुर तगा

गुरुग्राम नहर में पहले से ही दिल्ली के नालों का प्रदूषित पानी आता है। इससे किसानों को काफी परेशानी हो रही है। अब नहर के आसपास रहने वाले लोगों ने भी कूड़ा डालना शुरू कर दिया है। नगर निगम को इस समस्या का समाधान करना चाहिए।

-मोनू त्यागी, करनेरा

गुरुग्राम नहर के दोनों ओर लोग कूड़ा डाल रहे हैं। हमने इस बारे में नगर निगम को कई बार लिखा है। लोगों को कूड़ा डालने से रोकने के बजाय, नगर निगम सिंचाई विभाग से कर्मचारी मँगवाकर अपनी ज़िम्मेदारी से बच निकलता है। सिंचाई विभाग के पास नहर पर तैनात करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं।

-अरविंद शर्मा, उप-मंडल अधिकारी, सिंचाई विभाग

हम रोज़ाना नहर के किनारे से कूड़ा उठाते हैं। अगर कोई नहर में कूड़ा डाल रहा है, तो यह गलत है। हम कई बार नहर से कूड़ा भी निकालते हैं। मुझे पता है कि यहाँ कूड़ा डाला जाता है। लोग सुबह पाँच बजे अँधेरे में कूड़ा डाल देते हैं। तीन-चार लोगों को तैनात किया जाएगा और उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।

-करण सिंह भगोरिया, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम जोन, बल्लभगढ़